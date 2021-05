En el contexto actual de la pandemia por COVID-19, y en el marco de la campaña CUIDÁnos, desarrollada por el organismo a nivel local, se plasmaron microhistorias de protagonistas locales, que mencionan los desafíos a los que se enfrentan cotidianamente.

Hace 29 años que Carolina Ortiz ejerce como obstetra. Una vez, en una guardia de 12 horas, llegó a atender 17 partos seguidos. En su larga carrera de obstetra ha atendido cerca de 20.000 nacimientos. “Al comienzo de la pandemia disminuyó la cantidad de partos, aunque ahora ya está normalizado”, cuenta Ortiz tras una intensa jornada en el Hospital General de San Lorenzo Calle’i.

Hasta hoy, en su hospital, ningún personal de blanco del área de partos contrajo la Covid-19, incluso habiendo atendido a varias pacientes positivo, asegura la médica. Esto se debe a que han cumplido al pie de la letra con todo el protocolo de seguridad dictado por el Ministerio de Salud, y que cuentan con todo el equipo necesario para no restringir la cantidad de veces que necesitan cambiarse de ropa, delantal, guantes, etc.

Entre enero y octubre del año pasado hubo una reducción del 23% en las consultas de planificación familiar con relación al mismo período en el año 2019, según datos del Ministerio de Salud Pública.

Esta reducción está vinculada al miedo a consultar en tiempos de COVID-19, al cambio en los puntos de oferta de anticonceptivos que responden a la reorganización de los servicios de salud para garantizar una atención segura y a la limitación de movilización por las medidas sanitarias implementadas para contener la pandemia.

“Nunca dije no, jamás se me cruzó por la mente quedarme en casa o presentar reposo, siempre preferí seguir trabajando. Y tomando todos los cuidados. Todos los partos de pacientes positivas se dieron con éxito”, añade. Lo que más ansiedad produce a las pacientes con COVID-19 es que se les tenga miedo. Por eso su estrategia para atenderlas es transmitir seguridad y tranquilidad: “Les demuestro que no tengo miedo, eso les tranquiliza, para mí ya es normal ‘toiko la oikoa’ (que pase lo que tenga que pasar). Y la verdad es que, si se toman las medidas de prevención, no hay contagio”, sostiene la obstetra.

LAS PARTERAS EN EL MUNDO

En su declaración especial por el Día Internacional de la Partera, la directora ejecutiva del UNFPA, Dra. Natalia Kanem, hace referencia a la edición más reciente del informe “El Estado de las Parteras en el Mundo”, lanzado justamente hoy por el UNFPA.

“La Organización Mundial de la Salud y la Confederación Internacional de Parteras estima que, si aumentamos el número de parteras y mejoramos la calidad de la atención que ofrecen, salvaríamos 4.3 millones de vidas al año para 2035. Si se lograra una cobertura universal de las intervenciones de partería para 2035, se evitaría el 67 % de las muertes maternas”, destaca la directora ejecutiva.

Para alcanzar esos logros, enfatiza que las parteras deben recibir mejor educación y capacitación, además de contar con una regulación integral y de mayor colaboración en sus lugares de trabajo. Deben jugar un papel más importante en materia de liderazgo y dirección profesionales, y contar con un margen de acción más amplio de modo que puedan usar su experiencia única para impulsar avances en los ámbitos de las políticas sanitarias y la prestación de servicios, a criterio de la principal responsable del UNFPA.