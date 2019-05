El percance sucedió esta viernes sobre la Avda. Venezuela y Diagonal Molas, donde un camión de gran porte quedó destrozado en la parte lateral, después de chocar contra la rama de un árbol y colisionar contra el muro de una casa.

“Por culpa de este árbol, no sé cuál es el mensaje que no quieren cortar, las ramas son muy grandes”, comentó a la 970 AM la propietaria de la vivienda contra la que cual chocaron y sostuvo que todos buses y vehículos grandes corren el riesgo de llevarse por delante la rama.

Afortunadamente el conductor no sufrió heridas, pero tendrá que responder por los daños materiales a la muralla y los de su camión.”A mí no me pasó nada, yo digo que gracias a María Auxiliadora, porque estaba en la misa”, concluyó la señora.