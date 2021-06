Alrededor de las 20:30 horas llegó el vuelo con las 134.400 dosis de la vacuna AstraZeneca, adquiridas mediante el Mecanismo Covax. Corresponde al tercer lote que recibe nuestro país por parte del mencionado organismo.

Las vacunas fueron trasladas hasta la sede del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Es importante resaltar que 98.000 de las mismas, serán destinadas a la aplicación de la segunda dosis a las personas que ya recibieron la inmunización de la misma marca.

Cabe recordar que ya se adquirieron 4.279.800 dosis. Las primeras dos entregas fueron de 36.000 en el primer lote el 26 de febrero, y 134.400 que llegaron el pasado 25 de abril. Con esta nueva entrega del mecanismo Covax, se llega a un total de 304.800 vacunas.

Por Covax se abonó US$ 9.981.296, cifra que representa solo el pago por la prima de acceso, que no es recuperable según el acuerdo de participación al sistema representado localmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dicha prima alcanzó US$ 6.847.680, pagado el 1 de octubre de 2020. A dicho monto se suma una garantía financiera de US$ 2.975.616, abonada el 25 de octubre; así como US$ 158.000 por costo de envío, pagado el 26 de febrero.

A través de Covax, Paraguay accede a vacunas del laboratorio AstraZeneca, por un costo total de US$ 38.304.210. El saldo a pagar es de US$ 35.328.594. El costo por dosis es de US$ 9.

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, en los próximos días se prevé recibir unas 105.600 dosis de Moderna, con lo que se completarían 240.000 vacunas en una semana.