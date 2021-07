Exterminar a los grupos criminales no está dentro de las posibilidades de las fuerzas del orden, pues la única vía es la legítima defensa, según el comandante de la FTC, Óscar Chamorro, quien considera que hacer inteligencia no es fácil.

“Nosotros no podemos aniquilar, para sacar la vida yo solo puedo hacerlo en legítima defensa, no puedo hacer una emboscada o bombardear, porque no están vigentes las leyes de guerra, sino las humanitarias”, explicó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, capitán de navío Óscar Chamorro, en entrevista con la 730 AM.

Aclaró que los operativos se realizan con base a herramientas jurídicas, como órdenes de allanamientos que son las que habilitan a incursionar en un lugar, se trate de un campamento o de un inmueble.

En cuanto a la Agrupación Campesina Armada (ACA-EP), anteriormente considerada exterminada con la muertes de sus principales miembros, el comandante comentó que precisamente por ser pocos los integrantes, el trabajo de inteligencia se dificulta.

“No es fácil hacer inteligencia, no es fácil por las amenazas (a los pobladores), es como el fútbol, uno propone, pero ellos también juegan su partido usando las mañas que tienen, al ser pocos es difícil ubicarlos”, expresó el comandante.

El último golpe en el norte lo dio la banda ACA-EP, que secuestró y asesinó a Jorge Ríos (23), por quien exigieron el pago de 200.000 dólares con un plazo hasta el pasado miércoles a las 17:00, sin dar coordenadas sobre la entrega.