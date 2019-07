El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, admitió que el pacto para la concesión de energía de Itaipú implicó un alto costo político para el Gobierno, pero no reconoció el error por el secretismo.

En entrevista con la radio 970 AM, el ministro Villamayor aseguró que la situación ya fue controlada tras la salida del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, del director de Itaipú, José Alderete, del canciller Luis Castiglioni y del titular de la ANDE, Alcides Giménez.

“Valoro la actitud de estas personas que no siendo responsables directos, asumieron la responsabilidad política y renunciaron para liberar al Gobierno de una crisis política”, manifestó y defendió enérgicamente a Saguier y Alderete.

La autoridad alegó que hubo un reclamo político y no uno técnico en esta cuestión y no reconoció el error por el secretismo del polémico pacto. Indicó además que el acta bilateral se convirtió en una herramienta política y tuvo un precio político “francamente elevado” para el actual Gobierno.

“No puedo entender cuando hay críticas por el aumento de potencia en un 10 %, cuando también se pide que se use el 50 %. No puedo entender por qué cuando Brasil lleva gran cantidad de potencia es en contra de la República de Paraguay pero también lo es cuando Paraguay aumenta su potencia contratada. Me suena contradictorio”, refirió además.