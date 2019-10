En el ítem 25 de la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, figuraba la siguiente pregunta: ¿Cuántos aparatos de escuchas se compraron entre los años 2014 y 2019, especifique en qué año y cantidad, y cuál fue la inversión realizada por parte del Estado? Explique cuál es el procedimiento de compra de esta tecnología.

Antes que conteste la autoridad, la senadora Desirée Masi indicó que inicialmente incluyó ese planteamiento y que luego solicitó que sea excluido, pero que por error se mantuvo.

Villamayor prefirió contestar en esta sesión extraordinaria y no hacerlo en una sesión reservada, pese a tratarse de un tema muy delicado. “Nos conviene a todos los que pasamos por ese ministerio contar las cosas como realmente son”, lanzó. “El equipo, desde su instalación, es 100% verificable. Hoy se puede saber qué teléfono se interceptó y por orden de quién en el 2009. El registro está completo e inalterado. No existe ninguna posibilidad (que se use) para escuchas políticas o situaciones amorosas”, indicó en otro momento.

El Secretario de Estado detalló que el Ministerio del Interior cuenta con un centro de monitoreo de interceptación legal, que se instaló en el 2009 (sin citar que en esa época el ministro era Rafael Filizzola). “No existe ningún otro equipo, nunca más se compró otro, hay solamente uno, que es el que se instaló en el 2009. En ese año fue montado y puesto en funcionamiento.

En el 2014, conforme a lo revelado por Villamayor, se adquirió un dispositivo estratégico de interconexión para darle flexibilidad a dicho aparato e interconectarlo con los distintos operadores.

En el 2018, se actualizó y se amplió el centro, con el mismo equipo, pero con más unidades de escuchas. “Estamos hablando siempre del equipo que se instaló en el año 2009”, recalcó.

En el 2019, cinco años después de haberse instalado el aparato de escucha, se actualizó el mediador. Villamayor comparó lo realizado con la actualización que llega al teléfono para mejorar el dispositivo. “Estamos hablando de tecnología que deben ser actualizada, como un celular. Como lo instalado es de tecnología específica, debe realizarse la adquisición del mismo proveedor del sistema, entonces se hace por la vía de la excepción”, añadió.

La autoridad indicó que en todos los casos, se debe contar con una orden judicial y además debe estar enterada la operadora telefónica y llenar una planilla para el efecto. Si no se reúnen los requisitos, no se puede hacer el pinchazo telefónico, según remarcó.

El exsenador Rogelio Benítez había dicho en el pasado que dicha escucha telefónica fue adquirida en el marco de la acción del gobierno contra el secuestro del ganadero Fidel Zavala.