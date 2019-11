En conversación con radio Monumental, el exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, confirmó que presentará una querella contra personas innominadas por el caso de pedido de coima de 2 millones de dólares a Darío Messer para evitar su extradición al Brasil cuando estaba prófugo de la justicia paraguaya.

“A través de la prensa me enteré que hubo personas que invocaron mi nombre para pedir una suma de dinero. Es mi responsabilidad pedir que se investigue quiénes fueron y sean sancionadas”, mencionó.

Sostuvo que no denuncia de manera directa a su exsecretario José Bogado y su examiga Lorena de Barros Barreto, quienes negociaban para la entrega de Messer, alegando que no puede guiarse por lo que dicen los abogados del empresario.

Villamayor dijo que conoce a De Barros Barreto por “una relación de amistad mucho antes que ella se case”, pero resaltó que actualmente no es su amiga. “Hace 10 años que no la veo, con la excepción de hace unos meses cuando se presentó en el Ministerio del Interior como representante de una empresa interesada en proveer equipos de seguridad”, agregó.

Fue esta mujer quien se presentó como allegada del ministro y ofreció garantías al cambista investigado por lavado de dinero en el país vecino, a cambio de 2 millones de dólares, según los abogados de Messer.

Juan Ernesto Villamayor sostuvo que no llamó a consultarle sobre el supuesto pedido de coima. “No veo ninguna necesidad de hacer eso. No me siento en la obligación de llamarle a nadie. El afectado soy yo, porque mi nombre se puso en tela de juicio. Al que debían llamar es a mí. Ahora deberán explicar a la Fiscalía”, agregó.

“No sé, la gente cambia con el tiempo“, respondió cuando se le consultó sobre si considera capaz a Lorena de Barros de pedir dinero a su nombre.

En uno de los encuentros, donde negociaban las garantías para que se entregue Messer, participaron José Bogado, Lorena de Barros Barreto y Leticia Bóbeda, abogada del entonces prófugo.