El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, dijo que la interpelación es una oportunidad para que pueda explicar todo lo referente al escándalo por el acuerdo con PDVSA. Sin embargo dijo que hay preguntas que no tienen relación con el caso.

“Lo tomo con mucho optimismo, agradezco a mis compañeros de bancada que votaron a favor de la interpelación. Y para mí es una oportunidad de explicar cosas”, dijo Juan Ernesto Villamayor, a radio 1000, tras aprobarse la convocatoria para su interpelación.

Sostuvo que se le puede señalar por muchas cuestiones, pero que no lo pueden acusar de no dar la cara, ni discutir sobre el tema de la polémica. “Yo abro el debate, vamos a decir las cosas. El Gobierno de Mario Abdo Benítez no tiene nada que ocultar”, agregó.

Sin embargo, dijo que las preguntas remitidas por la Cámara de Diputados, en su mayoría están relacionadas a cuestiones que él no tuvo participación. “Me pasaron preguntas que nada tienen que ver con mi gestión, piden explicar cuestiones fuera de mi gestión, cosas que pasaron en el 2011”, insistió.

Por otra parte, recalcó que él es un “hombre leal” al presidente de la República, por lo que no considera pertinente presentar renuncia al cargo. “No voy a dar un paso al costado, sino mostrar la verdadera gestión del presidente Mario Abdo Benítez. No voy a renunciar, quiero el debate”.

Los diputados aprobaron este miércoles por amplia mayoría el proyecto de resolución “Que cita e interpela al Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia Juan E. Villamayor”, para el próximo miércoles 20 de enero, a las 09:00.