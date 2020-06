La crisis sanitaria a raíz de la pandemia de Covid-19 golpeó duramente a la economía de Ciudad del Este, dejándolo solo al 25% de su funcionamiento y más de 80.000 desempleados. Empresarios sostienen que la única opción para la reactivación es mediante el Duty Free. Sin embargo, no tienen respuesta aun por parte del Gobierno.

Según los datos sobre la reactivación económica gracias a los comercios de CDE, indica que las exportaciones totales de mercaderías de Paraguay en 2019, sumaron USD 12. 696 millones, de ese total, las reexportaciones sumaron USD 3.583 millones y en la importación sumaron USD 2.778 millones, cifra también del año pasado.

Juan Vicente Ramírez, de la Cámara de Comercio, dijo que el Gobierno debe entender qué representa el turismo de compras para el país.

Insistió que, se debe comprender que dicho turismo de compra es un complemento fuerte para la imagen y el atractivo turístico que puede ofrecer el Paraguay.

“Ese concepto (turismo de compra) no está instalado en el Gobierno y no se dimensiona el potencial que tiene, ya que CDE puede ofrecer mucho más a través de grandes emprendimientos que se puedan realizar”, puntualizó Ramírez.

Mencionó que recibían 4 millones de visitas al mes antes de la pandemia y que todo plan de “reconvertir” debe ser solo el valor agregado sumado a todo lo que ya está instalado en ese punto del país.

Ramírez considera a CDE como un patrimonio neto, que desde hace 50 años funciona como actividad comercial y que hasta la fecha no ha solicitado préstamo al Estado.

Duty Free “Única opción que barajan para salvar la economía”

El empresario el empresario Jorbel Griebeler, propietario de Cell Shop manifestó que por el momento la única opción que barajan para salvar es el “Duty Free” si se habla de reconversión de fronteras, para salvar el turismo de compras en el país.

“Si no se llega a un acuerdo con el Gobierno con el Duty Free, no habrá una reconversión y no se podrá salvar al comercio de fronteras”, especificó.

Situación económica y social

Ramírez explicó que unas 100.000 personas son las afectadas por la crisis económica debido a la pandemia y que funcionan solo al 25% del total (100%), entre ellas cuentapropistas, trabajadores independientes, formales e informales.

Por su parte, el empresario detalló que arrastran una crisis económica desde hace dos años, donde perdieron el flujo de visitas de turistas argentinos y brasileños, que realizaban sus compras en Ciudad del Este.

Señaló que Cell Shop es la referencia de empresarios, ya que se instaló en el país hace menos de 4 años y antes de la crisis, ingresaban unas 10.000 personas con un flujo de 300.000 por mes.

La tienda departamental contaba con 650 empleados y en su mayoría fueron desvinculadas por la pandemia, explicó Grielbeler.

“Venimos perdiendo el atractivo hace 2 años atrás y los comerciantes del microcentro y la Cámara de Comercio de CDE, fuimos hasta Asunción para que nos den una solución o una respuesta al problema pero nunca fuimos atendidos”, explicó Griebeler.

El empresario manifestó que esas reuniones fueron marcadas con las autoridades del Gobierno, pero hasta la fecha no llegaron a un acuerdo mutuo de cómo manejar la situación económica en el este.

Indicó que a causa de la crisis sanitaria por la Covid-19, llegaron al “fondo” del pozo.