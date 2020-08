En entrevista con la radio Universo 970 AM y canal GEN, el chef Colaso Bo mencionó que sigue aislado en su vivienda luego de dar positivo al Covid-19. “La mejoría es constante y diaria en mi caso. Gracias a Dios me estoy superando de buena manera”, dijo.

Señaló que el martes pasado comenzó a tener tos, pero aseguró que no dio importancia porque tenía catarro. Al día siguiente la tos ya fue seca. “Luego tomé un yogurt y no sentía el gusto. Ahí me asusté y fui a un laboratorio", relató. Posteriormente, le confirmaron que tuvo un resultado positivo y entró en un código naranja, en atención a que sufre desde hace años de un problema renal.

Su médico de cabecera le recetó azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, además de otras pastillas, como vitaminas. Aclaró, no obstante, que no hay un criterio unificado en los tratamientos, por lo que pidió a las personas no automedicarse.

En otro momento mencionó que su esposa dio positivo (con una leve carga viral), pero sus hijos dieron negativo al coronavirus. De igual manera, ninguno sale de la casa por prevención, según remarcó. “Esta es una prueba palpable que funciona el protocolo, mi señora sí dormía a mi lado y se contagió”, agregó.

"Yo no tuve fiebre. No hay que esperar a tener fiebre para hacerse test, yo sospeché cuando perdí el olfato y el gusto. El miedo estuvo. Me siento aliviado porque el tratamiento anduvo", remarcó el profesional del sector gastronómico.