María Judith Ayala (25) arrolló a su exnovio Miguel Angel González Riquelme (21), quien estaba a bordo de una moto con otra persona del sexo femenino en el centro de la ciudad de Concepción.

Según informa Concepción Al Día, la mujer conducía una camioneta Toyota tipo RAV4, cuando ocurrió lo que ella asegura que se trató de un accidente vial. “Al llegar al lugar donde mi ex estaba con su moto estacionada, me fallaron los frenos de mi camioneta y la vista”, se defendió. “No me di cuenta de quién era, pero sí lamento que se trate de mi ex, de quien me deje hace más de 2 semanas”, agregó.

Sin embargo, la víctima del percance asegura lo contrario. “Muchas personas vieron y escucharon lo que pasó, me arrolló desde atrás, intentó pasarme encima la camioneta pero la rueda de mi moto frenó el vehículo, mientras yo iba arrastrado ante los gritos de auxilio de los transeúntes quienes me socorrieron”, dijo González Riquelme.

El hombre presume que su expareja lo atropelló porque lo vio compartiendo con una excompañera de colegio.

Luego del incidente, la mujer denunció a su expareja por violencia doméstica, de acuerdo con el reporte dado a conocer por el citado medio.