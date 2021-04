María Laura Guaragna, presidenta de la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), mencionó a la radio 650 AM que la mayoría de las farmacias legales, de profesionales químicos o que cuentan con un regente farmacéutico, cumplen a rajatabla con las imposiciones de Salud Pública y no ingresan al juego oscuro de la fijación de precios extremadamente elevados, porque se exponen a la clausura del establecimiento.

Explicó que los fármacos no se rigen por la ley de la oferta y demanda, ya que existe una comisión mixta público-privada para la fijación de precios y que el ente regulador es la Dinavisa, ante la cual se debe recurrir en el caso de existir algún abuso en los precios de los fármacos. “Hay un precio máximo fijado y de ahí para abajo no hay regulación, podés regalar tu medicamento si querés, por eso hay descuentos caníbales que no se pueden entender muchas veces, con 50% de descuento”, dijo.

“Es un suicidio de la farmacia vender al triple del precio los medicamentos. No se puede duplicar ni triplicar el precio de un medicamento o de lo contrario se puede clausurar la farmacia”, comentó y detalló que actualmente hay 2.000 farmacias legalmente habilitadas en todo el país pero que también pululan muchísimas las irregulares, en especial alrededor de los hospitales.

Aseguró que son estas farmacias ilegales las que traen de contrabando los medicamentos utilizados para covid-19, por lo que se hace imposible fijar precios máximos y así aparecen los exorbitantes precios. “Son riesgos que se corren para conseguir el medicamento a las personas que están necesitando, porque los clientes lloran y piden. Hay muchas personas (a quienes pagar) en el trayecto desde que se compra de Clorinda hasta que llega a la farmacia, donde tendrá otro precio el producto. ¿Desde cuánto se controla un producto de contrabando? ¿Qué es mejor? ¿Qué esté a disposición o que falte? Vas detrás de estas farmacias ilegales y luego ya no conseguís los medicamentos ni si tenés plata en mano”, argumentó.

Por último pidió a la ciudadanía que compre de las farmacias reconocidas para evitar tener que pagar un alto costo por las drogas requeridas. Aquí se pueden buscar con sus precios referenciales.