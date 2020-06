La ciudad de San Roque González de Santacruz, departamento de Paraguarí, se encuentra en fase cero de la cuarentena desde la semana pasada, a consecuencia de contagios comunitarios que tendrían como foco inicial a un militar y cuya propagación se dio precisamente en reuniones sociales con rondas de tereré, tragos, juegos, etc.

El propio intendente, Óscar Alfonso, reconoció que en todo este tiempo nadie respetó la cuarentena y todos vivieron como si no existiera el virus.

Lejos de dar el ejemplo como cabeza de la ciudad, Alfonso rompió los protocolos sanitarios. “Violé la cuarentena, no es que salí a correr de balde, el ministro Roa trajo los alimentos y dijo que no podía irse a mi casa”, comentó el intendente a la 1080 AM, pero aclaró que mantuvo tres metros de distancia.

El titular de la comuna dio negativo al primer test del Covid-19, pero tiene otra prueba pendiente. No obstante vive con su esposa, quien sí dio positivo al coronavirus, por lo que le ordenaron quedarse en su casa hasta obtener el doble negativo y hasta que su señora se recupere.

“Estos tiempos extraordinarios requieren autoridades que estén a la altura. Mi total apoyo a la IX Región Sanitaria “, expresó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en relación al departamento de Paraguarí y en alusión al intendente de San Roque.