Los últimos casos que cobraron visibilidad de violencia sufrida por niñas, adolescentes y mujeres indígenas es solo la punta del ovillo de una situación que se arrastra históricamente contra los pueblos indígenas y es tanta también la violencia sistemática también institucional traducida en la omisión por parte de organismos del Estado de dar cumplimiento a la obligación de proteger a su población, afirmó Tina Alvarenga, antropóloga y especialista en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Y es esa protección que debería manifestarse a través del ofrecimiento real de servicios y políticas públicas para que los pueblos indígenas accedan en igualdad de oportunidades a empleo, salud y educación y el aumento de la pobreza que se ve de por sí en población no indígena es mucho más grave dentro de las comunidades.

“La violencia se evidencia hoy en las muertes de mujeres y niñas y son situaciones que pasa en su gran mayoría el pueblo Mbya que según estudios fueron expulsados del 75% de sus territorio durante largos años y sin una alternativa de proceso de adaptación a nuevas situaciones y es cuando ese desplazamiento forzoso se da en un contexto donde ingresan otros elementos como el alcoholismo y el consumo de otras sustancias vinculadas al consumismo y ese joven indígena hoy está expuesto, ya no está aislado”, explica Alvarenga.

Cuestionó qué hace el Estado paraguayo para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional sobre la protección de los pueblos indígenas.

“Hasta ahora lo que se da es una intervención clasista, asistencialista e inmediatista, hay mucha dejadez del Estado le dan víveres y vuelven a sus comunidades y los dejan allí, lo que se debe hacer es un trabajo de campo, constante a corto, mediano y largo plazo con gente especializada instalada para abordar la realidad desde las comunidades”, apuntó.

Según Alvarenga, los cambios solo se darán cuando se concreten respuestas integrales, inmediatas y urgentes y cuando las autoridades competentes hagan su trabajo, busquen y castiguen a los culpables aplicando castigos ejemplares y no dejar impune la muerte o la violencia ejercida contra los indígenas.

“Si no se actúa y castiga qué señal se está dando a las personas que tienen ese pensamiento y acción de odio hacia los pueblos indígenas? Existe un deseo interno de eliminarnos, hay una hipocresía muy grande de la población que no acepta su raíz indígena”, agregó la especialista.

Apuntó a la necesidad de una mayor sensibilidad por parte de la población y que se haga el seguimiento de los casos y que se castigue el daño causado.

“Se deben dar respuestas inmediatas y sostenidas en el tiempo y no hablar un rato de esto y oparei. No tiene que quedar impune porque eso hace que crezca la ola de violencia y se diga así que la vida de un indígena no vale nada para las instituciones”, señaló.

Una respuesta rápida a la problemática sería mejorar los presupuestos y que estos sean adecuados y destinados a la niñez y pasar de las buenas intenciones articulando y coordinando interinstitucionalmente, con trabajos de campo y que las instituciones como el INDI cumplan una función digna con profesionales capacitados y dejen de tener una función asistencialista, paternalista y en base al chantaje.

“Se deben poner las pilas y coordinar, que tengan un abordaje integral del plan nacional con metas, indicadores y tiempo”, agregó.

Mencionó que existen avances que no pueden negarse como la escolarización, oportunidades y cupos para jóvenes pero al dar un paso adelante se retroceden cinco más por la dejadez del Estado.

Lamentó la existencia de un entorno etnocida que quiere la desaparición como pueblo y cultura y es una realidad no solo a nivel local sino regional. “No es la primera vez, ya tenemos como antecedente el genocidio Ache, los “moros” en el Chaco, le mataban y llevaban como trofeo los soldados, no es la primera vez que se da esto, hoy se plantea de otra forma porque ya no van a matarnos uno a uno como masacre pero es a través de otros medios, las drogas, el proxenetismo, la explotación sexual infantil sin que nadie haga algo”, advirtió.

Alvarenga vivió el desprecio desde que tiene uso de razón hacia los pueblos indígenas que no se manifiesta hacia otros grupos como por ejemplo los corruptos que son los que permiten que falten medicamentos en los hospitales y la gente siga muriendo por dengue por falta de prevención y agregó que pese al perjuicio esto no moviliza a la gente a manifestarse en contra.

Sí valoró que existe una generación joven que intenta solidarizarse y se moviliza aunque sean pocas personas que llaman y dan su apoyo y cuestionó en este aspecto si es que vale menos la vida de una niña indígena que de otra clase social que al pasar una desgracia se movilizan con procesiones, movilizaciones de silencio portando banderas blancas e indignación.

Casos registrados durante este año

Según el Observatorio Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios (CDE) son cinco los casos registrados en este año donde hubo violencia y muerte de niñas, adolescentes y mujeres indígenas, el resumen fue elaborado por Fátima Rodríguez a partir de casos publicados en el Observatorio de Igualdad y No Discriminación y son los siguientes:

Niña indígena de 12 años. (24 de febrero del 2020) . La niña fue identificada como Francisca Araújo Cáceres, de 12 años, perteneciente a la etnia Mbya Guaraní y oriunda de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. Fuente.

Gumercinda Silva. (23 de febrero del 2020). Comunidad Vyapave, distrito de Azotey, departamento de Concepción. Fue hallada muerta y aunque se informó como suicidio, sus familiares no creen que haya sido un suicidio sino un feminicidio.

Carolina Espínola (Viernes 21 de febrero del 2020). 23 años. De la etnia guaraní que sobrevivía de la venta de artesanía en los semáforos de las esquinas de la ciudad de Asunción, fue encontrada muerta en los fondos del Parque Caballero. Aunque se habló de suicidio, no se descartan otras causas.

Embarazada y niña abusada. (30 de enero del 2020) Una mujer indígena embarazada y una niña de 11 años denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de las autoridades comunitarias. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Boquerón, de la localidad de Jorge Sebastián Miranda, ex Jhugua Ñandú, del departamento de Concepción. Lleva el caso la fiscala Ondina Cabral. El autor fue detenido, pero las víctimas se encuentran amenazadas.

Adolescente indígena (28 de enero 2020) fue encontrada maniatada y son signos de abuso sexual en un local de una cervecería ubicada en Hernandarias, entre Estrella y Palma. Se llamó al SEME, pero no llegaron, según el relato del comisario, se le pudo llevar en la patrullera con presencia femenina. Se detuvo a una persona como responsable.

Comunicado de la Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY)