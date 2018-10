POR LOURDES PINTOS

lourdes.pintos@gruponacion.com.py

(0985) 756 -619

El informe de audi­toría realizado por la Contralo­ría General de la República (CGR) expone una serie de irregularida­des durante la gestión de Fried­mann. Los miles de litros de combustibles que cargaban de una vez, las 203 mil raciones de almuerzo escolar no distribuidas pero pagadas por el mismo en el 2016, así como el pago de honorarios a algunos contratados vip, ahora tienen al parlamentario en el ojo de la tormenta, principalmente en su departamento.

Familiares y amigos del entonces gobernador, como de sus aliados políticos y ahora autoridades de alto nivel figuraban como bene­ficiarios con honorarios, pero sin los documentos que res­palden los servicios presta­dos y los pagos que se les hizo en el 2015.

Cabe subrayar que el equipo auditor de la CGR se instaló por un buen tiempo en la Gobernación de Guairá para reali­zar este examen y no halló los papeles que prueben los trabajos realizados por los favoreci­dos, según hicieron constar. En total el monto abonado en concepto de honora­rios en el 2015 asciende a G. 638.575.000.

En el caso del titular del Indert, la CGR dice que reci­bieron un informe informal e incompleto de los servicios prestados y que además se obviaron datos fundamen­tales para respaldar el pago de G. 1.800.000 al mes que le hizo Friedmann en el 2015.

El equipo de La Nación se contactó con él para cono­cer más acerca de sus fun­ciones en la gobernación guaireña y de su situación según informe de la CGR, él manifestó que eso habría que ver con la parte administra­tiva de la gobernación ya que siempre les presentó todos sus informes de los trabajos que había hecho como pro­fesional.

Cuando le insistimos sobre qué trabajos realizaba en la citada institución, respon­dió: “Si usted tiene alguna información tiene que tener ahí frente a su vista creo yo”.

Se le reiteró que según el documento no hay respaldo de los trabajos realizados y dijo: “Yo no la conozco, no le puedo responder nada. Le puedo esperar en mi ofi­cina con todo gusto. No le puedo dar una respuesta a una persona que no la estoy conociendo”.

El jefe del Indert recien­temente nombrado por el presidente de la República, Mario Abdo, fue concejal departamental entre los años 1993-1998; a finales de 1997estuvo al frente de la Gobernación de Guairá. Fue diputado nacional en el período 1998-2003 y nueva­mente fue electo concejal departamental en los años 2003 hasta el 2008.

CÓNSUL HONORARIO

Uno más que integra la nómina de funcionarios cues­tionados por la Contraloría es Roberto Arrúa Mendoza, ex concejal departamental nombrado cónsul honora­rio de España en la ciudad de Villarrica en el 2016.

Según el documento de la CGR, las actividades de Arrúa en la Gobernación no pudieron ser probadas. En la institución informa­ron que el diplomático ela­boraba dictámenes sobre consultas verbales de la secretaria y concejales. Rea­lizaba acompañamiento en tribunales y gestiones en el Ministerio Público a varias personas recomendadas por los concejales.

En contacto con este medio, Arrúa señaló que siem­pre pasó un informe men­sual sobre su gestión y que las documentaciones que no fueron halladas por el equipo auditor deben estar ahí.

Sostuvo que sigue siendo ase­sor contratado de la goberna­ción y que no tiene un hora­rio que cumplir, sí se presenta una o dos veces por semana en la institución.

El equipo auditor dejó cons­tancia de que Arrúa presen­taba informes de sus gestio­nes, pero el problema es que esas actividades no estaban respaldadas con documentos.

Al ser consultado si su cargo de cónsul no interfiere con su rol de asesor, dijo que no hay impedimentos ya que él no recibe salario de la embajada española.

TÍO FALSEÓ CARGA DE COMBUSTIBLE

Durante la administración del actual sena­dor de Colorado Añetete, Rodolfo Fried­mann, no sólo hubo una repartija de dinero público entre sus amigos y familiares. El informe de la Contraloría General de la República (CGR) comprobó que no existie­ron las cargas de los miles de litros que con­signaban en los papeles.

Uno de los casos más llamativos del derro­che en la administración Friedmann se dio en la secretaría de su tío Rolando Alfaro. El 3 de setiembre del 2015, registraron una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, según datos de la tarjeta magnética de Petropar. En realidad, el tío no hizo este suministro, pero como necesitaba “vaciar la tarjeta”, consignó esta cantidad.

Pero esta es sólo una de las tantas veces que manejaban las tarje­tas a su antojo. El 16 de setiembre de ese mismo año, nuevamente se concretó una carga de 11.530 litros por un total de G. 55 millo­nes en tiempo récord de siete minutos.

Al ser consultado sobre los motivos que llevaron a realizar estas cargas, Rolando Alfaro había dicho que colaboraba ad honorem en la institución, confirmó que los más de 23.000 litros fue car­gando antes sin pagar y luego hizo pasar la tarjeta de consumo, para usar todo el crédito.

Además agregó que la carga anticipada, sin pagar, fue gracias al buen relacionamiento que tenía con la estación de servicio.