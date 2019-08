Un cielo mayormente gris, con una máxima de 19º C y algunas lloviznas se pronostican para hoy sábado. Mañana se prevé un leve ascenso.

Los vientos hoy soplarán del cuadrante sur y las ligeras precipitaciones se darían solo en horas de la mañana, según la Dirección de Meteorología.

Para este domingo anuncian un ambiente frío al amanecer, cálido por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y luego del noreste. La mínima será de 10º C y la máxima de 28º C.

El lunes se aguarda una jornada cálida a fresca, con cielo mayormente cubierto, vientos variables y luego moderados del sur, con precipitaciones dispersas. Las extremas irán de 15º C a 27º C.

El martes en tanto se espera un clima frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos moderados del sur. Lasa temperaturas oscilarán los 10º C a 16º C. El descenso continuará el miércoles con apenas 5º c de mínima.