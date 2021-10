Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, desmintió categóricamente en charla con la radio UNO 650 AM la versión que comenzó a circular a través de las redes sociales, la cual hablaba de una fuerte sanción a aquellas personas no acudieran a sufragar en estas elecciones municipales.

“El tema de las multas fue aprobado por Senadores, pero quedó en Diputados, ni siquiera es ley. Aunque llegase a aprobar ahora, recién será para el 2023, no será para estas elecciones. Así que es falso de toda falsedad, no habrá ninguna multa porque no estamos habilitados para eso. Hay cero sanción. Sanción cero para el que no vota”, indicó.

Sobre la expectativa de participación en las elecciones del domingo, dijo que el TSJE estima que rondaría entre el 50 y 60%. “En las municipales la participación es baja, en las presidenciales es mucho más elevado. Hay desinterés. Mucha gente considera que es mayor el compromiso cuando es una elección presidencial. Es un preconcepto que mucha gente tiene”, sostuvo.

Alberto Mauro comentó que para este domingo están habilitadas 4.600.000 personas, de las cuales el 31% integra la franja etaria de 18 y 29 años, la cual no suele acudir a votar.

Se prevé que las elecciones terminen a las 17:00 y a las 19:30 ya se tendrá a los ganadores. Podrán sufragar aquellos que tienen cédula vencida.

LA LEY SÍ PREVÉ MULTA

Sin embargo, Milciades Benítez, apoderado Patria Querida, indicó en charla con la misma emisora que sí existe multa por no votar, ya que eso figura en el Código Electoral. Aclaró que la nueva ley debatida en el Congreso establece procedimientos para el cobro de la multa que ya existe pero que no se aplica.