“Él no me dijo nada, siempre estaba tranquilo. Yo en ningún momento le sentí a él con miedo. Él estaba trabajando normalmente”, comentó Cinthia González en entrevista con la radio 730 AM.

La viuda del periodista Leo Veras dijo que no le consta que el hombre haya recibido alguna amenaza reciente, por lo que tampoco posee idea del motivo del crimen.

Esta mañana, el fiscal Marco Amarilla dijo a la radio Universo que la mujer había manifestado que en los últimos días el comunicador se mostraba muy retraído, estresado y nervioso. “Ella dice que él en un momento dado se despidió de su familia. Le pregunté si recibió alguna amenaza, y me dijo que no tuvo conocimiento pero que sí cree que podría haber recibido”, relató.

Veras recibió 12 impactos de bala, calibre 9 milímetros, durante la noche del miércoles cuando se encontraba en su vivienda junto a su esposa, hijo y suegro.

Según el relato de la viuda, estaban sentados en el comedor para cenar, cuando vieron que una camioneta frenó bruscamente frente a la vivienda y descendieron dos personas con la cara cubierta e ingresaron rápidamente a la vivienda para luego disparar contra la humanidad de Veras.

Leo Intentó huir por la parte trasera de la vivienda, pero fue alcanzado por los sicarios y cayó al suelo, donde fue ultimado de un disparo en la cabeza.

El fallecido era dueño de una página periodística conocida como Ponta Porâ News y sus actividades las realizaba mayormente en el territorio brasileño.