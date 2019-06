Un equipo de La Nación llegó hasta la Comisaría 2 de Fernando de la Mora para preguntar qué hacen allí los vehículos. El suboficial primero, Rodi Torres, respondió que los rodados estaban a disposición del Ministerio Público y que este los derivó al corralón de la Policía Nacional, pero que por falta de espacio permanecen en el lugar.

“Están incautados porque no tienen movilidad y nosotros no tenemos depósito donde derivarlos. Los propietarios dejan ahí. La mayoría son de accidentes de tránsito. Una vez que dispone el fiscal de turno se queda acá, a ellos no les interesa si tenés o no lugar. Hace dos meses están ahí. Están a nuestra disposición, pero no tenemos dónde ponerlos. Esa es la realidad”, reveló Torres.

Por su parte, el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, precisó que las vías internacionales pertenecen al MOPC y que la Ruta 2 es una de ellas. “Si ellos (MOPC) piden ayuda, con la grúa sí le podemos llevar. Nosotros no podemos ni multar ahí. Si alguien se coloca en el paseo central o hay un accidente no podemos intervenir. Si alguien pasa semáforo rojo, no podemos multar. Ya le pedimos al MOPC, los concejales ya le pidieron despejar el lugar y hasta ahora no se cumplió. Es como tierra de nadie”, sostuvo.

Juan Ortega, inspector principal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fernando de la Mora, agregó que no tienen autoridad sobre la ruta internacional por ley. “Nuestra jurisdicción llega hasta la vereda. La ruta es prácticamente tierra de nadie porque la Patrulla Caminera viene una hora y después se va. Supuestamente agiliza, pero al contrario, no da paso a la gente común, da prioridad a los que circulan sobre la ruta. Necesitamos que la ciudadanía tenga acceso a la ruta”, remarcó.

Atendiendo a las declaraciones de los principales referentes fernandinos, La Nación se comunicó con el director de la Patrulla Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Luis Christ Jacobs, quien se mostró sorprendido y aseguró que “van a verificar” el hecho.

Al ser consultado sobre el retiro de carteles de señalización que prohibían el estacionamiento en la zona, Jacobs dijo que “en el paseo central, donde no se circula, donde no se molesta al tráfico, no hay problemas de estacionar. En los extremos, donde sí se molesta al tráfico, ahí no se puede. Nuestra función es la aplicación de la Ley de Tránsito. El abandono de vehículos no está previsto en nuestra ley, excepto aquellos que fueron retirados de circulación por multa y que no fueron retirados de la Patrulla Caminera”.

Según informó, la ley no contempla sanción para quienes estacionen en paseos centrales de una ruta internacional. “No hay sanción si no obstaculiza el tránsito”, detalló y agregó que “por abandonar vehículo no hay sanción en la ley de tránsito, excepto si entorpece el tráfico”.

No obstante, aseveró que trabajarán en la identificación de los propietarios de dichos vehículos, algunos incluso están quemados, sin vidrio y con ruedas pinchadas. “Tenemos que ver quiénes dejaron ahí esos vehículos y hablar con los dueños para que los retiren”, manifestó.