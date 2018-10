El doctor Italo de Finis fue padre del también médico Mario Luis De Finis Grassi, gran investigador y de relevante gestión en la guerra del Chaco. Dos crímenes en 105 años, en el mismo lugar (propiedad de la familia de Finis), con la misma edificación original, impulsado por los celos, pareciera ser materia para un tratado de macabras coincidencias. La locura citada por el doctor de Finis para explicar el asesinato de su amigo, tiene semejanza con la locura esgrimida por el joven Marabel tras matar a sus cinco víctimas: “No sé lo que me pasó”, expresan ambos.

La declaración del doctor Italo De Finis, ante la policía, aquel 29 de julio de 1913, corta, concisa, impactante, fue publicada por la Página ‘Paraguay 1900’ y es la siguiente:

​“A las dos de la tarde salí de mi domicilio en dirección al hotel Cosmos, para de allí dirigirme a la Oficina Química Municipal, del que soy jefe. Unos cuantos análisis me retuvieron hasta las tres y media. Antes de volver a casa, di mi visita médica a un niño enfermo”, comienza su relato el doctor de Finis.

Luego vendrá la explicación de la parte final de su acto homicida, claramente impulsado por los celos.

“Entré a mi casa por la puerta de servicio que da a la calle Oliva. Y al atravesar el pequeño patio que da a mi despacho, la sirviente Angela Chaparro, que tenía en brazos al más pequeño de mis hijos, me avisó que el ministro Pittaluga había llegado poco antes de visita. La noticia no me extrañó. El señor Pittaluga parecía ser uno de mis mejores amigos y nunca mi puerta estuvo cerrada para él”

“Desde mi despacho oí claramente las voces de mi mujer y la del ministro Pittaluga. Luego reinó un profundo silencio, después no se lo que me pasó. La duda golpeó rudamente mi cerebro. Tomé el revólver que tenía guardado en uno de los cajones de mi escritorio, esgrimí amenazante, abrí de golpe la puerta. Hubo protestas de inocencia… Pero mis nervios en poderosa tensión, y mi cabeza trastornada, obligaron a mis dedos a oprimir por dos veces el disparador”, culmina su relato.