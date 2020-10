“Estuve en prisión sin que haya una acusación en mi contra. Me tienen hace 21 meses en prisión, es un terrorismo judicial y fiscal, claramente”, dijo este viernes el diputado colorado, Ulises Quintana.

El parlamentario, quien estuvo recluido en la Cárcel de Viñas Cué, aseguró que demostrará su inocencia hasta obtener un sobreseimiento definitivo.

“He sufrido la injusticia en carne propia, yo no soy ningún delincuente. Me metieron a una prisión por una consulta jurídica que me hicieron”, agregó.

Por otra, parte mencionó que evaluará su situación política en los próximos días. “Soy un luchador social, comprometido con las causas sociales", indicó.

“Las injusticias y atropellos a mis garantías constitucionales como ciudadano paraguayo", subrayó.