La denunciante había presentado como prueba varios mensajes de textos, admitidos como reales por el Ministerio Público, pero con la calificación de que eran “galanteo y cortejo”, de mucho menor peso que la acusación de la víctima.

El abogado Martin Barba, representante de la denunciante María Belén Whittingslow, disparó que existe un complot de fiscalía y miembros del Jurado, para presionar el retiro de la denuncia, valiéndose de los poderes que ostentan.

Barba señaló que Adrián Salas, colega de Kriskovich como miembro del Jurado, se acercó al mismo para pedir que su cliente escriba una carta a la esposa del acusado para negociar el retiro de la denuncia de este por “daños y perjuicios”.

Sin embargo la joven no está dispuesta a desdecirse. Sobre la base de 1600 mensajes de texto, en los que según la misma Kriskovich de manera sistemática la acosa, está en condiciones de llegar a las últimas consecuencias.

“Siempre nos presentamos (ante el juzgado). Esta orden de captura es por no ir a una audiencia. La jueza interina, que baila al ritmo de Kriskovich, me saca la personería. Jamás fuimos notificados de la audiencia preliminar por la que se dispuso la captura”, expresó Barba a la 1020 AM.

En la querella por daños y perjuicios que ahora presenta Kriskovich este pide además un resarcimiento de 450 mil dólares americanos.

El abogado Barba denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la jueza Lici Sánchez pero dio a entender sus reservas ya que Cristian Kriskovich y Adrián Salas son parte de este órganismo.