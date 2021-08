Alcira Sosa, viceministra de Educación, informó a radio Monumental 1080 AM que la próxima semana se tendrá un reporte sobre el porcentaje de asistencia de los docentes, pero destacó que en su mayoría ya volvieron a las clases presenciales. Precisó que hubo pedidos puntuales de reposos médicos.

Respecto a la vacunación de los educadores, detalló que más de 60.000 docentes ya completaron su esquema de vacunación con la Pfizer, 3.400 esperan su segunda dosis de otras plataformas y alrededor de 10.000 docentes y funcionarios técnicos no quisieron inmunizarse.

La autoridad señaló que el Estado paraguayo no puede obligar a la vacunación, ya que su rol es solamente disponibilizar los biológicos para la población que sí quiera cuidar su salud. “La vacunación es libre, no podemos obligarlos a vacunarse, no tenemos ninguna indicación del Ministerio de Salud para los docentes no vacunados”, indicó.

Sosa comentó que hasta el momento no hubo reclamos de padres sobre la falta de vacunación de los docentes que estarán con sus hijos en las aulas.