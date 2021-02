El comisario Gustavo Barrios, jefe de la comisaría 9° Metropolitana, relató a radio Ñanduti que ayer a las 18:40 aproximadamente, la mujer llegó hasta un edificio ubicado sobre la avenida Sacramento – inmediaciones del IPS Central – para entregar un pedido y cuando se disponía a subirse a su vehículo fue interceptada por dos hombres.

“Uno de ellos la agarró a la fuerza con intención de quitarla del habitáculo de su vehículo, agarrándola del cabello, la sacó y hubo un forcejeo entre ambos. El segundo delincuente subió al volante de su vehículo”, detalló el jefe policial.

La víctima comenzó a gritar y pedir auxilio, ante el episodio, los conductores que circulaban por la zona comenzaron a bocinar, logrando que los dos hombres huyan en un vehículo de la marca Kia modelo Río. El momento del ataque quedó grabado a través del celular de un testigo.

La mujer formuló la denuncia en la citada comisaría. Los uniformados comunicaron el hecho a los agentes Antisecuestros y Personal de Criminalística.

“La víctima está muy asustada no precisó de si trató de un intento de robo o secuestro. Hasta el momento es un hecho a determinar porque no sabemos, ya que las pertenencias de la mujer no fueron llevadas. Esta mañana procederemos a verificar los circuitos cerrados de la zona y a investigar”, puntualizó el comisario.