Por la demora del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) en la pro­visión de la información sobre los US$ 10,5 millones en contratación de expertos solicitada por nuestra sec­ción de investigación, era de esperarse que dentro de la masiva incorporación estén infiltrados recomendados, amigos, seguidores de las autoridades de turno.

Los resultados del MOPC, criti­cados rutinariamente en la rea­lidad, hacen un fuerte contraste al proyecto de “Desarrollo de capacidades de gestión” que nos cuesta un ojo de la cara como país ya que estamos hablando de un presupuesto de US$ 10,5 millones, orientados exclusiva­mente a contratación de “espe­cialistas”. La administración del ministro Arnoldo Wiens no escatimó recursos ni en pande­mia ya que en plena crisis sani­taria fue aumentando costos hasta llegar a la cifra señalada.

Contrataron 244 personas a las que bautizaron como “exper­tos y especialistas” a través del Programa de las Naciones Uni­das para el Desarrollo (PNUD). La responsable del proyecto es la arquitecta Josefina Romero Serrati, jefa de Gabinete del MOPC. (Ver infografía).

Anoche, en el programa “Tie­rra de nadie”, del canal GEN, se revelaron casos alevosos de recomendados que se infil­traron como expertos para “aumentar las capacidades de distintas dependencias del MOPC, a través de la asisten­cia técnica especializada en áreas claves”, según el obje­tivo del proyecto, que había señalado Romero. Aprove­charon el convenio para con­tratar infinidad de asistentes de todo tipo con actividades que rayan lo absurdo.

Por citar la diversidad de asistentes y consultores, por ejemplo, encontramos asis­tente técnico, administra­tivo, apoyo administrativo, asistente de apoyo, de produc­ción y comunicación, de servi­cios generales, de gabinete, de mesa de entrada, etc.

En la larga lista también se pue­den leer asistente administra­tivo a la coordinación del Vice­ministerio de Minas y Energías, especialista sectorial de comu­nicación, asistente técnico de Relaciones Públicas, especia­lista sectorial jurídico, asis­tente jurídico y asistente jurí­dico junior; es decir, carátulas inentendibles en la repartija de cargos. Un denominador común entre varios contratados se pudo constatar mediante un recorrido por sus redes socia­les. En su mayoría, profesan el evangelio y se los ve en reunio­nes de oración.

Un joven clarinetista, saxofo­nista, director de orquestas, como la de Loma Plata (Chaco), Mburukuja, por ejemplo, está en la lista de expertos. Sin título universitario, figura como “diseñador gráfico”, pero se lo ve deambular por todo el país, detrás del ministro Wiens. Per­cibe G. 6 millones al mes.

Una rápida revisión de la extensa planilla deja en evi­dencia el amiguismo. Hurre­ros, hijo de funcionario, aco­modados de rubros que nada tienen que ver con obras están en la planilla proveída por el MOPC. Contrataciones cal­cadas a la de la radióloga Sole­dad Melgarejo que ubicó Wiens en su institución al asumir el cargo. (Ver infografía).

Adjunto a este artículo se encuentran las 244 contrata­ciones, divididas por los compo­nentes del proyecto. La ciudada­nía puede chequear y colaborar con datos concernientes a los privilegiados a los correos que figuran más arriba.

Los responsables de este fes­tín huyeron de la invitación para brindar explicaciones a la ciudadanía. La producción de “Tierra de nadie”, como nuestra redacción, insistieron varias veces obtener alguna versión por parte del ministro o su jefa de Gabinete Josefina Romero, pero sus responsa­bles de comunicación no die­ron retorno a nuestro pedido.

La gestión más mediocre del MOPC en 30 años

AMÍLCAR TROCHE - Presidente del gremio de ingenieros.

Desde el Centro Paraguayo de Inge­nieros (CPI) lamentaron la gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y afirmaron que la contratación de los 244 supuestos expertos, a través del PNUD, no se ve reflejada en lo absoluto en las obras ni en los llamados a licitación. “Hace 30 años, aproximadamente, vengo trabajando principalmente con el MOPC por mi especialidad vial, muy pocas veces el MOPC tuvo un cam­bio de liderazgo técnico tan pobre y mediocre, lo digo con profunda pena. El resultado de eso es esto que tenemos, proyectos malos, obras que necesitan en su totalidad un reajuste del 20% y muchas veces eso no alcanza porque se licitan obras sin proyectos, no sé si hace de profeso, pero si repetimos, nunca vamos a conseguir cam­biar los resultados”, expresó con preocupación el ingeniero Amílcar Troche, presidente del CPI. Señaló que en el país existe capacidad para llevar adelante proyectos de alta complejidad, pero que las empresas y profesionales que no están vinculados al poder de turno, práctica­mente no tienen participación en los planes y licitaciones del MOPC.

Licitaciones, viciadas de irregularidades

GUSTAVO MASI - Empresario.

El arquitecto y empresario Gustavo Masi indicó estar sorprendido por la contratación de expertos en licitaciones en la cartera que lidera Arnoldo Wiens, dado que, según su perspectiva, los llamados cuentan con grandes irregularidades. “Me gustaría saber si los asesores que contrataron para los llamados a licitación hacen lo que ellos tienen la capacidad de hacer o lo que le ordenan, porque todos los llamados a licitación, y sobre todo los llama­dos internacionales están viciados, todos”, afirmó Masi. Así también señaló que no sabe si los ingenieros contratados por Wiens hacen presencia en las obras, puesto que, si lo hicieran, no habría puentes caídos, cosa que lamentablemente ha ocu­rrido y que incluso han ocasionado la pérdida de vidas huma­nas. Igualmente, expresó que Arnoldo Wiens no es el indicado para ocupar el ministerio ya que no cuenta con formación en dicha área. “Por qué Arnoldo Wiens, teólogo, es ministro de Obras Públicas, él es teólogo con un enfoque en obras públicas e ingeniería, yo nunca vi, sinceramente”, aseveró.