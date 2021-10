El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no pagará por días no trabajados a los educadores que vienen realizando movilizaciones para exigir el reajuste salarial del 16%. Hizo un llamamiento para que vuelvan a clases porque la medida repercute negativamente en la educación de los estudiantes.

El licenciado Humberto Ayala, director de Relaciones Gremiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), precisó que los educadores que se encuentran movilizados no percibirán sus salarios por los días no trabajados. Aclaró que no será un descuento propiamente, sino que no recibirán el pago correspondiente por el hecho de no haber ido a trabajar.

“Es decir, los maestros no vinieron a trabajar, pues esos días no van a cobrar. Si el administrador paga por los días no trabajados se hace acreedor de sanciones por mal manejo de la cosa pública, así que evidentemente el Ministerio tiene que tomar medidas al respecto”, indicó en entrevista con la radio 1000 AM.

El entrevistado advirtió además que la suspensión de clases tiene un tremendo efecto negativo para los alumnos, por lo que hizo un llamamiento a los docentes a que retomen las actividades mientras se busca una solución a través del diálogo a sus reclamos de aumento salarial.

“Los chicos están sin clases y eso está causando un daño tremendo al sistema educativo que ya viene muy golpeado por la pandemia. Lo que podemos decir es que se siguen buscando alternativas, están habiendo reuniones, conversaciones, tratando de encontrar alguna salida porque el presupuesto está extremadamente impactado, por lo que es prácticamente imposible hacer excepciones en materia salarial”, puntualizó Atala.