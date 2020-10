El proyecto que cuenta con media sanción del Senado establece normas de fondo y de forma para el tratamiento de la insolvencia económica de personas físicas y jurídicas.

La quiebra o la insolvencia es un estado patrimonial, es decir, cuando alguien tiene más deudas del patrimonio que posee, cuando el valor del patrimonio no alcanza para cubrir las deudas.

“No es que yo entro en insolvencia cuando me retraso tres meses en mi deuda, si no pago tres meses va a seguir siendo como ahora: le van a notificar, intimar al pago y si no cumple le abren un juicio de reclamo, la insolvencia se da cuanto juntando todo lo que tenés no es suficiente”, explicó el senador Fernando Silva Facetti a la periodista de HOY, Mirian Soilán.

El objetivo del proyecto es resolver el estado de insolvencia del deudor de la siguiente manera:

Si se trata de persona jurídica se establece la reorganización de la persona para ver si es viable su organización o si corresponde la liquidación

Si fuera una persona física, se estipula la reestructuración de la deuda de la persona física o la liquidación.

Existen tres formas de resolver el estado de insolvencia:

Convocatoria de acreedores, la quiebra en sí (ambas ya figuran en la ley actual) y el acuerdo extrajudicial de reorganización que es el elemento nuevo.

“Acá nos ponemos de acuerdo los deudores con los acreedores y firmamos un acta de administración”, comentó Silva Facetti,

Las partes llegan a un acuerdo fuera del proceso judicial y el resultado de esto será homologado por el juez y tendrá la misma fuerza que un concordato (el acuerdo entre el acreedor y el deudor), donde se establece el tiempo de espera, si habrá quita, cuáles son los bienes que están en juego, entre otros aspectos.