En entrevista con la radio Universo y canal Gen, la fiscal Belinda Bobadilla explicó que en enero de este año recibió la denuncia de la madre de un niño de 10 años por supuesto abuso sexual (manoseo) cometido por su padre, quien es un reconocido juez en lo penal.

La investigadora precisó que inmediatamente ordenó que el niño sea inspeccionado en Clínica Forense, donde se constató que no hay indicios externos o físicos (siendo esto algo habitual en casos de manoseos al no existir penetración).

De acuerdo con la agente interviniente, durante esta inspección el niño manifestó expresamente que ya no quería hablar más del tema. “El niño no quiso someterse a una evaluación de una psicóloga, lo dijo de forma clara frente a su mamá, eso fue lo que dificultó (proseguir con la investigación)”, sostuvo.

Ante la negativa del niño a someterse a una evaluación psicológica, la fiscala dispuso que se haga una metaevaluación, la cual consiste en recabar todo el historial de los psicólogos y psiquiatras particulares que estuvieron en contacto con el mismo con anterioridad.

“Lo que llamó la atención es que en todo este tiempo, desde que el niño tuvo atención psicológica y psiquiátrica, nunca mencionó un episodio de este tipo, sino que surge a comienzos del 2021. Llama la atención que no haya hecho referencia del abuso a su tratante”, dijo además Bobadilla.

La investigadora indicó que primero requiere de un informe conclusivo que pueda detectar cualquier tipo de influencias en el niño, para recién luego proceder a la Cámara Gesell. “No hay condiciones para que una psicóloga aplique los test, lo recomendable es que primero sea abordado por el Departamento de Asistencia a Víctima para hacer una conclusión y luego hacer la Cámara Gesell”, explicó.

Siguió contando que hace un mes el abogado de la familia le manifestó que el niño iba a hacerse la prueba ante la psicóloga, pero que cuando llegó el día de la cita (hace 10 días), la madre no permitió realizar el procedimiento porque los evaluadores no permitieron que el niño ingrese con un psicólogo particular, lo cual no está autorizado para estos casos, de acuerdo con la fiscal.

“Yo tengo tres hijos y es muy grave este tipo de casos, por lo que en cualquier causa tomo todos los recaudos para formular una imputación seria”, dijo al momento de garantizar que no actuará a favor del magistrado denunciado en el caso de constatar lo denunciado.

EL CASO

Un niño de 10 años de edad habría sido abusado sexualmente y el responsable sería su propio padre, quien es un reconocido magistrado en lo penal. Fue la madre de la víctima quien denunció en enero pasado el caso.

El abogado Orlando Flecha, representante legal de la madre denunciante, indicó a la radio Universo y canal Gen que en varias ocasiones solicitaron a la Fiscalía la realización de diligencias que permitan dilucidar lo ocurrido con el menor, pero que sospechosamente hasta la fecha no se realizan.

Según la denuncia, supuestamente el menor reveló que su padre le tocó sus genitales en varias oportunidades cuando quedó a su cargo, ya que con su expareja se disputaban la custodia del niño tras terminar la relación.

El letrado sostuvo que si bien confía en la justicia, un dato no menor es que el denunciado en un integrante de ese mismo organismo. “Si era otra la persona denunciada, te puedo asegurar que ya iba a estar en Tacumbú”, lanzó.

Actualmente el niño y el padre no mantienen contacto, pero el sospechoso sigue “presionando desde el Poder judicial con su maquinaria penal y en niñez, hace todo para presionar a la madre, la denuncia con procesos penales inventados, ahora tiene un nuevo proceso porque su hijo no acudió al colegio por unos días, por eso la imputaron”, según Orlando Flecha.