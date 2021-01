En conversación con la radio Universo 970 AM, el empresario Mario Peña pidió investigar qué pasa dentro del Ministerio de Obras Públicas ante las irregularidades detectadas. “Nosotros solo reclamamos nuestro derecho”, comentó.

El referente del sector de la construcción aseguró que no teme a las amenazas recibidas desde el MOPC por los cuestionamientos que realiza e indicó que seguirá en rubro cuando Arnoldo Wiens termine su administración en Obras Públicas.

“Yo creo que Arnoldo Wiens vive dentro de los termos que regaló a sus empleados, no tengo nada en contra de él pero queremos decirle que no es dueño del Ministerio de Obras Públicas. Ellos nunca cuestionaron sobre la famosa pasarela ñanduti. No sé por qué nunca se pronunciaron si son tan transparentes y honestos”, arremetió Peña.