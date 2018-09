El periodista y político Camilo Soares, disparó duramente contra el intendente de Asunción Mario Ferreiro y su hermano, el exsenador Adolfo Ferreiro. Dijo que el jefe comunal es rehén de grupos corporativos, que su gestión es malísima e incluso recordó que tuvo que hipotecar su vivienda para mantener el nivel de vida de la -en ese entonces- ex estrella de televisión.

Soares, durante una entrevista con GEN, mencionó que conoce a Mario Ferreiro desde hace muchos años y que siempre asumió posiciones públicas con inclinaciones sociales, atendiendo a su ascendencia febrerista.

Expresó que en el año 2010, cuando Fernando Lugo estaba en el gobierno, Mario empezó a mostrar interés de ir hacia el campo político y que al año siguiente el mismo Presidente de la República le pidió al presentador de TV para incursionar a la arena política.

Después de muchos meses de trabajo, Soares convenció a Ferreiro y este dejó la televisión en abril del 2012. Dijo que Lugo le prometió apoyo para candidatarse al cargo de presidente en las elecciones del 2013 pero finalmente no lo ayudó.

“Tuve que cargar con Mario Ferreiro solo, sin ayuda. Recuerdo que algunos decían que Lugo le dio US$ 2 millones de dólares a Mario Ferreiro… no le dio un pito”, expresó.

Al salir de la televisión, Mario le dijo a Soares que él no podía salir e irse a la calle porque en ese momento tenía un salario de G. 50 millones. “¿De dónde diablos íbamos a sacar nosotros? Tuve que hipotecar mi casa para darle plata a Mario Ferreiro para que pueda mantener su nivel de vida. Me dejó abandonado, nunca más se hizo cargo de esa deuda. Ahí empecé discutir algunas cuestiones de la cualidad humana”, manifestó.

Indicó que Mario y su hermano Adolfo Ferreiro, empezaron a hacerse ricos a través de los cargos políticos. Al darse cuenta que estaban utilizando el poder para el beneficio personal, Soares se dijo a sí mismo que con esa gente no iba a caminar.

GONZÁLEZ DAHER Y ADOLFO

En otro momento de la entrevista, Soares explicó los vínculos que tenían Adolfo Ferreiro y Óscar González Daher, cuando ambos eran miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Expresó que el hermano de Mario defendió al que hasta hace poco era senador nacional hasta ante la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que nunca le ofreció siquiera interceder en el caso que lo afecta, por una supuesta sobresaturación de alimentos cuando era ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), conocida como el caso de los “Coquitos de Oro”.

Mencionó que mucha gente le planteó ayudarle con su caso judicial a cambio de apoyo político pero Soares desistió de todos, alegando que va a cargar solo con el impasse judicial, que está parado desde hace ocho años y que debía tener su primera audiencia pública en el 2017.

“Mario y Adolfo se embarcaron en un proceso penoso. Claramente en un país con un bipartidismo fuerte, es difícil. Mario está dilapidando esa confianza que se le dio”, manifestó.

REHÉN DE GRUPOS CORPORATIVOS

Soares mencionó que el actuar como intendente de Mario es “malísimo” y “desastroso”. Mencionó que estos calificativos se deben a que falla en la aplicación de las ordenanzas porque anda “perdonando” a los que le ladran muchas veces.

“Es rehén de algunos grupos corporativos. No tiene las agallas para ser líder político. Nunca ocupé un cargo con él. No tengo un funcionario municipal ahí. Jamás me dio G. 500.000, nunca”, apostilló.

Recordó que cuando se estaba construyendo la ampliación del Shopping Mariscal, un obrero murió tras el derrumbe de parte del encofrado (maderamen). Dijo que esa circunstancia se produjo porque no se hicieron los trabajos necesarios y que el caso ameritaba una intervención por parte de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad.

“Le dije a Mario: ‘esta es la oportunidad para que le lleves el muerto al señor Zuccolillo ahí en la calle Yegros’. Ahí le decían: ‘Camilo está loco, no tenés que enfrentarte con Zuccolillo’”, sostuvo el político y periodista.

Al concluir su alocución sobre Ferreiro, dijo que él gobierna para “unos cuantos”, incluyendo gente del primer anillo municipal y su familia. “Esperaría eso de la ANR y el PLRA, no de un actor nuevo”, finalizó.

SEPARACIÓN ENTRE SOARES Y FERREIRO

Mario Ferreiro y Camilo Soares rompieron luego de que el intendente le haya dado la espalda al líder del P-MAS. Las rencillas se materializaron en abril de 2017 cuando cinco referentes del partido de izquierda, los exdiputados Rocío Casco, Aldo Vera y Karina Rodriguez; el director de Área Social de la Municipalidad de Asunción, Iván Allende; y el concejal Rodrigo Buongermini, se separaron y dejaron solo al político.