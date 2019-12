investigacion@gruponacion.com.py

De acuerdo al documento, el municipio no recibió transferencias de Hacienda por G. 8.440 millones correspondientes al Fondo Nacional de Inversiones Públicas y Desarrollo (Fonacide), entre los años 2017 y 2019.

Por la falta de transferencias del Fonacide se ha dejado sin desayuno escolar a más de 6.700 alumnos, según el cálculo estimativo de la comisión para la intervención de la municipalidad.

Vale señalar que por ley los gobiernos departamentales y municipales deben destinar el 30% de los recursos del Fonacide percibidos a la alimentación escolar. En este caso, el 30% del total de los G. 8.440 millones (monto que dejó de recibir el municipio) es G. 2.532 millones, que eran para desayuno escolar.

Para obtener el aproximado de alumnos que podrían haber sido beneficiados, se calculó cada desayuno a un precio promedio de G. 2.500 durante 150 días de clases.

¿Por qué la comuna dejó de recibir dinero del Fisco? Es que no transfirió parte de sus recaudaciones en concepto de impuesto inmobiliario y juegos de azar, que por ley está obligada a realizar.

Conforme al artículo 153 de la Ley 3.966/2010 “Orgánica Municipal”, artículos 36 y 37 de la Ley 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental” y el artículo 62 de la Ley 5513/2015, se establece que del monto total recaudado en concepto de impuesto inmobiliario, el 69% le corresponde a la municipalidad, el 15% a la gobernación, el 1% al Servicio Nacional de Catastro y el 15% restante será distribuido entre los municipios de menores recursos.

Asimismo, la municipalidad no ha transferido del total recaudado en concepto de juegos de azar, el 10% al Ministerio de Hacienda (Tesoro Nacional), el 30% a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y mismo porcentaje a la Gobernación de Central, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1.016/97 “Que establece el Régimen Jurídico para la Explotación de los Juegos de Suerte o de Azar”.

OTRAS TRANSFERENCIAS TRUNCADAS

No solo recursos del Fonacide ha dejado de recibir la comuna de Lambaré por irregularidades, sino también de royalties y de juegos de azar, según consta en el informe confeccionado en base a datos que fueron proporcionados por Hacienda.

La suma de G. 20.156 millones no fue transferida por el Fisco en concepto de royalties al municipio y G. 899 millones en juegos de azar.

En resumen, la Municipalidad de Lambaré dejó de recibir del Ministerio de Hacienda transferencias por el monto total de G. 29.000 millones.

INTERVENCIÓN

Ayer se inició el proceso de intervención en la Municipalidad de Lambaré, a cargo de Amancio Rivas Fretes, quien adelantó que priorizará el pago de salarios a funcionarios que no cobran desde hace meses. “El pago de salarios es una de las prioridades. Es la parte más sensible del municipio”, afirmó a radio Universo 970 AM.

Rivas Fretes señaló que pedirá informes a la Intendencia como a la Junta Municipal para tener mayores detalles sobre las denuncias que sacuden la administración de Armando Gómez, quien está separado del cargo mientras dure la intervención.

Recordemos que la Cámara Baja, por unanimidad, aprobó la intervención del municipio tras denuncias de supuestos hechos de corrupción.