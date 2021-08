“El 11 de mayo mi marido murió de Covid en el Ingavi, de ahí lo saqué, ni siquiera pude velarlo ni los hijos pudieron entrar, lo metieron en una bolsa negra, cerraron el cajón, no me pude despedir, no pude nada, teníamos 53 años de casados, en su nombre quiero vacunarme”, expresó en entrevista con la 730 AM doña Nilda desde el vacunatorio de Lambaré, a la espera de la segunda dosis de Sputnik-V.

La queja de la señora y de todos los que esperaban en la fila se debió a que nadie les informaba si quedaban o no dosis disponibles.

Posteriormente la coordinadora del lugar reportó que se recibirán 100 dosis más de Villa Elisa y que por la tarde se aguardan otras 100. Se distribuirán equitativamente entre las modalidades autovac y peatonal.

Las segundas dosis de Sputnik-V para los inmunizados hasta el 20 de mayo se aplican hasta hoy viernes. La siguiente tanda quedará para la próxima semana. Este sábado y domingo no habrá vacunación en todo el país.