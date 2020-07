La actriz y docente Alejandra Ardissone tuvo que reinventarse a raíz de la pandemia para poder generar ingresos. “Yo te ordeno by: Ale” fue una idea a la que la artista dio vida y se basa en solicitar un servicio para ordenar cualquier sitio o espacio de la casa con un toque cálido, creativo y tranquilo.

La creadora de “Yo te ordeno by: Ale”, relató que el emprendimiento nació hace menos de dos mes. Sin embargo, dijo que la idea ya lo tenía en mente desde el año pasado, ya que le gusta mucho ordenar y además quería dedicarse a otra cosa aparte de la actuación y las clases.

“Me gusta mucho transformar los espacios y tengo estética. Yo soy actriz de teatro, también docente y, a raíz de la pandemia, me quedé sin trabajo y necesitaba hacer algo. Y tuve que reinventarme, me vino de vuelta a la mente la idea que ya tenía y sin pensar mucho preparé un flyer y me lancé”, expresó en contacto con HOY.

La actriz y emprendedora manifestó con emoción que le impresionó la respuesta positiva de la gente. “Me comenzaron a llamar de todos lados y a pedirme precios. En ese momento no tenía todavía la forma estructurada de cómo lo iba a hacer”, contó.

Yo te ordeno by: Ale

Ale, como la llaman sus clientes, se encarga no solo de ordenar los escritorios, dormitorios, depósitos o cualquier rincón de la casa, sino que además le da un toque cálido, decorativo y diferente al espacio ordenado.

“Hasta el patio, lo que sea, lo que se te ocurra, yo te ordeno”, garantizó entre risas.

Agregó que su intención no es solo ordenar, sino además darle vida ya sea a la sala, comedor o cualquier sitio con cortinas, alfombras o retapizados de muebles.

Asimismo, indicó que por el momento el emprendimiento está en un proceso de crecimiento y que le resulta bastante favorable. “Le veo futuro y me encanta muchísimo. Acá estamos siempre para adelante”, apuntó.

Sobre a los precios, Ardissone explicó que no tiene una tarifa base ya que cada trabajo y espacio varía de uno a otro. No obstante, las personas que quieran darle un toque diferente a un sitio en la casa u ordenar algún rincón en especial, se puede comunicar al número (0976) 939-139, enviando fotos y solicitando el presupuesto.

Yo te ordeno… tus recuerdos y mudanzas

La emprendedora detalló que la idea tiene un amplio espectro de servicios como: mudanzas y ordenar recuerdos.

“Desembalé cajas de mudanzas y las puse en su lugar”, recalcó.

Otro servicio que ofrece es armar mantitas de las prendas guardadas como recuerdos, ya sea de hijos, padres, parejas, etc.

La creatividad no tiene límite y surge especialmente en las dificultades, como en el caso de la actriz Alejandra Ardissone, quien se reinventó y le dio vida a una idea.