La diputada Celeste Amarilla (PLRA) finalmente admitió de manera pública que la piscina que posee en su casa quinta de San Bernardino ocupa un sector de la calle. La misma se comprometió corregir el error, aunque no supo precisar cuándo o de qué manera.

En entrevista con Radio Uno, Amarilla confirmó que luego de una medición realizada con un topógrafo de la Municipalidad de San Bernardino y un ingeniero contratado de forma particular se confirmó que una parte de la piscina está construida en espacio público.

En este caso, son 15 cm. correspondientes a la cabecera sur de la pileta los que ya no forman parte del terreno, además del piso de piedra que aparece en la fotografía aérea y que posee 3,02 metros.

La parlamentaria resaltó que la construcción se había hecho en base a los planos del Servicio Nacional de Catastro, el cual difiere del catastro municipal con una variación de aproximadamente 1 metro entre uno y otro.

Se hizo la mensura de la piscina y resultó q el extremo sur d la piscina sale del terreno 15 cm y el extremo norte está dentro del terreno. El piso d piedra d 3,07 mt x 9 mt está fuera del terreno. Mañana sacan el piso y pido q me den tiempo para solucionar los 15 cm de pisina pic.twitter.com/H3PJFUSWgn — Celeste Amarilla de Boccia (@CelesteDiputada) 29 de enero de 2019

“Voy a sacar el piso de piedra y voy a mandar una nota a la municipalidad para que me den tiempo para corregir los 15 cm. de la piscina, supongo que me puede esperar el pueblo paraguayo a que yo cambie”, expresó a la 650 AM.

Al consultarle si es que pretende clausurar la piscina debido a que está construida en una parte del espacio público, Amarilla indicó: “Cuando hagan una calle me voy a preocupar de eso, pero mientras no se haga una calle….no sé, tengo que ver cuánta plata tengo y qué puedo hacer”.

La diputada sostuvo que hay más de 500 viviendas en San Bernardino que están en esta misma situación. Por ello, propuso que la junta municipal pueda elaborar una ordenanza que reglamente la ocupación de espacios de dominio público o privado a orillas del lago Ypacaraí, incluyendo a viviendas particulares, clubes náuticos, etc.