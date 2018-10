“En teoría somos investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿Qué tiene que ver la Municipalidad y la Gobernación, jurídicamente hablando? Tienen que investigar mis cuentas corrientes, mis empresas, los movimientos financieros que tengo. Tienen que investigar qué hice en todo este tiempo, en todo este lapso. No entiendo, sinceramente me parece una mediocridad absoluta o simplemente lo que se quiere es hacer circo”, señaló Zacarías Irún en entrevista exclusiva con la 970 AM.

Agregó que los allanamientos en la Gobernación y en la Municipalidad no tendrían que estar bajo las sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sino que tendría que ser, en todo caso, por lesión de confianza. “De todas maneras estoy contento y feliz. También Sandra y mi familia”, sostuvo.

Añadió que no tienen nada que esconder e instó a la ciudadanía a hacer un análisis de porqué hay tanto “circo” y “saña” en los allanamientos. Recordó que se pusieron a disposición de la Fiscalía y espetó: “no somos delincuentes, no somos narcotraficantes, somos políticos que tratamos de trabajar con la sociedad, con la gente y con el pueblo”.

Agregó que no está hablando desde su condición de senador sino como un ciudadano común como cualquier otro. “No obstruyo nada. Así que estoy dejando que lleven, que miren, que se paseen por mi casa, por mi empresa, por la Municipalidad y por donde quieran, sin problemas… es una muestra más de que queremos hacer bien las cosas”, dijo.

Posteriormente, añadió que no van a permitir que la Fiscalía “haga lo que quiera” y que quieran abusar de su honorabilidad. “Le aclaro al Ministerio Público y a las personas que investigan que sabemos zapatear, sabemos gritar, también sabemos ser maleducados. ¿Quieren que juntemos 10, 20, 50, 100 ó 2.000 personas frente a la Fiscalía? ¿será que tenemos que actuar así para que hagan justicia o se actúe de forma absolutamente imparcial?”, manifestó.

Zacarías Irún habló de que existe una línea y que se podría estar marcando una hoja de ruta al Ministerio Público. A la hora de dar nombres, dijo que no es el Gobierno pero sí que se trata de un acoso mediático. “Hay una persecución política. Eso lo puede ver todo el mundo”, dijo.

Expresó que la Fiscalía se constituyó en la empresa “Gestiones del Este” y que podrían haberles pedido las documentaciones ya que se habían puesto a disposición.

“No voy a estar presente para que no tengan que decir que hago esto o hago aquello. Que hagan lo que tengan que hacer, pero les digo que Javier Zacarías Irún no es tonto, no es burro y voy a defender mi derecho, voy a defender el derecho de mi familia, voy a hacer respetar todo lo que se tenga que respetar en el marco de la ley. No voy a dejar que la injusticia me avasalle. Entre cuatro paredes están definiendo el futuro nuestro, eso no voy a permitir aunque tenga que gritar en la OEA o en la ONU. Que el Ministerio Público actúe con independencia y con justicia, que no actúe direccionado por nadie. Eso es lo único que pido y quiero”, recalcó.

Posteriormente, dijo que la denuncia contra los Zacarías fue radicada por la esposa del senador Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes, quien tiene intenciones de ser intendenta de Ciudad del Este, en contubernio con tres abogados que son conocidos por extorsionar. “Esto se llama pan y circo. Querer darle el gusto a ciertas personas. Esto se llama persecución política. Porque todo está comenzando mal”, manifestó.

Este jueves se realizaron siete allanamientos en las empresas de Zacarías Irún, en la Municipalidad de Ciudad del Este y en la Gobernación del Alto Paraná. Se buscan documentos en el marco de la denuncia que se presentó contra el matrimonio del senador por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.