El político colorado altoparanaense aseveró que su familia fue víctima de un ataque coordinado por parte de un sector político del Alto Paraná. Si bien dijo estar de acuerdo con las manifestaciones de la ciudadanía indignada, pidió diferenciar los verdaderos manifestantes de los que solo buscan el caos y la violencia para conseguir un fin político.

"En la entrada de mi casa se pueden ver rastros de sangre, piedras, etc. Algunos quieren minimizar el tema y dicen que fue montado. Los videos que hoy se muestran son de ellos, no nuestros. Ellos atropellaron la casa”, resaltó en el programa televisivo Cara o Cruz.





Zacarías indicó que se abrió el portón con armas de fuego y que el departamento de Criminalística de la Policía Nacional estuvo sacando algunas muestras.

Señaló que la gente que estaba en el interior de la casa resultó herida, al igual que el policía que estaba en el sitio. “Los que estuvieron esa noche eran borrachos, vándalos, violentos”, dijo refiriéndose a los que atacaron su vivienda.

"Estoy hablando como padre de familia y no como político. Tengo que defender a mi familia. Yo no me voy a olvidar nunca el rostro de mi hija gritando desesperada "papá, ¿qué pasa?, ¿qué hacemos?, ¿dónde me escondo?”, puntualizó.





Según un informe policial de la Comisaría 7ª del B° San José de Ciudad del Este, frente al domicilio de la familia Zacarías-McLeod se logró la aprehensión de cuatro personas identificadas como Elvio Barua Acosta, Aldo Florentín Barua, Derlis Marcial González Genes y Derlis Barua Acosta.

Así también, los intervinientes procedieron a la incautación de un automóvil de la marca Volkswagen modelo Escarabajo con chapa OAK 599 y una camioneta SUV de la marca SsangYong modelo Rexton con chapa BKF 420, esta última denunciada como robada en mayo de este año.

Tras practicarse la prueba de alcotest a las personas aprehendidas, se confirmó que Derlis Barua Acosta y Derlis Marcial González se encontraban bajo los efectos del alcohol al arrojar como resultado positivo, mientras que Aldo Florentín Barua y Elvio Barua Acosta tuvieron como resultado negativo.