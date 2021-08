Dani Dueck, gerente del Centro de Distribución en Asunción de la compañía Hilagro, comentó al canal GEN y radio Universo que hace una semana están sufriendo a consecuencia del paro de los camioneros, quienes presionan para que el Congreso fije vía una ley el precio del flete.

“Algunas veces conseguimos pasar con acompañamiento o por desvíos. Hoy recibimos siete camiones pero ya no pueden volver a la planta. Tenemos 100 camiones trancados en varias partes del país”, dijo al momento de resaltar que incluso la Policía Nacional les recomienda no sacar sus vehículos a la vía pública al no poder garantizarles una libre circulación.

Fue contundente al referir que es una completa mentira de que no existe bloqueo de rutas y que el paro de camioneros es algo voluntario, ya que en la práctica otra es la situación. “Nos persiguen en camionetas y nos tiran piedras, nos perjudican mucho”, lamentó.

Si bien no hay todavía inconvenientes para la provisión de productos a los supermercados, sí se registran problemas de abastecimiento en los centros de distribución, al no poder trasladar los insumos desde las plantas hasta las sucursales de las industrias, de acuerdo con Dueck.

Consultado sobre en cuánto tiempo podría darse el desabastecimiento para el consumidor final, respondió que todo es incierto y que si para el fin de semana no liberan las rutas, se cortará el suministro de la harina a las panaderías y supermercados. “Ahí ya no habrá pan”, advirtió.

Por otro lado, respecto al reclamo de los camioneros, dijo que no considera que estén perdiendo dinero y si ese es el caso, deben dedicarse a otro negocio. “Nosotros mismos tuvimos experiencia de cerrar negocios porque vimos que no tuvieron el éxito esperado”, argumentó.

Por último expresó su completo rechazo a la intención de fijar el precio del flete mediante una ley, porque luego se pretenderá hacer lo mismo con la leche, la harina y otros productos. “Eso no tiene ni pie ni cabeza”, puntualizó.