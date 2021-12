Plaza Madero nace con el concepto de strip mall, centro comercial a cielo abierto, ofreciendo gastronomía y servicios como banco, lavandería, librería, laboratorio, farmacia, supermercado, gimnasio, entre otros. Allí, los visitantes tienen la posibilidad de solucionar todo en un mismo lugar.

“Empezamos con este sueño cuando el mundo atravesaba una crisis sanitaria y económica nunca vista. No obstante, decidimos apostar por este proyecto, invirtiendo e inyectando capital para reactivar la economía. En ese mismo sentido, es importante resaltar que priorizamos la contratación de mano de obra local”, expresó Julio Hernández, CEO de la compañía.

Plaza Madero cuenta con un amplio estacionamiento para 300 vehículos, rodeado de galerías comerciales distribuidas en una sola planta, de manera a que los visitantes llegan y realizan sus compras con rapidez y practicidad para luego retomar su camino.

Como grupo, siempre buscamos que los acabados tengan la misma línea de arquitectura moderna y que al mismo tiempo sean cálidos y amigables para generar espacios agradables para el visitante”, refirió el ejecutivo.

Locales, complejo deportivo, servicio de salud y almacenamiento.

Plaza Madero ofrece un supermercado Superseis, que abre sus puertas las 24 horas del día, al igual que atención de servicios de salud desde las 6 de la mañana, un complejo deportivo, un gimnasio Zona Fit, restaurantes con horarios nocturnos y los “KB+ Ofidepósitos”. Este último, un proyecto próximo a llevarse a cabo, brindará a los clientes la posibilidad de rentar un espacio donde encontrarán oficinas y almacenamientos en el mismo lugar.

Los locales de Plaza Madero son: Joseph Coiffure, Tiendas Pilar, Alemania Cell, M&M Point, Punto Game, InterMed Paraguay, Rochester, El Lector, Superseis, Banco Basa, Cambios Chaco, Punto Farma, Don Vito, Café Martínez, Heladería Amandau, Bacon Burgers and Steak, Helados Doña Angela, McDonald's, Ña Eustaquia, Grupo Guide, Meyer Lab, Óptica Santa Lucía, Auto Prime, Aura, GNC Paraguay, TGI Fridays, Paulista Grill, Wepa, Be Clean Lavandería, We y Compra de Todo.

De esta manera, Plaza Madero apunta a convertirse en un punto icónico de Luque y alrededores, al igual que así ganarse la confianza y los corazones de las familias luqueñas.