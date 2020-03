Ayer se anunciaba la decisión del pleno de los 13 bancos que conforman Asoban, la de refinanciar las cuotas con una tasa de 9,9% para los que no puedan cumplir con los pagos. En sentido, el Banco Basa mejoró la propuesta y decidió congelar las cuotas por un plazo por 90 días.

En otras palabras, el cliente no pagará ningún recargo por la mora de las cuotas marzo, abril y mayo.

El presidente del Banco Basa, Fernando Paciello, explicó que la entidad bancaria, ofrece alternativas bancarias a sus clientes, dependiendo de cada situación, quienes necesiten destinar el dinero de los pagos de cuotas a gastos indispensables como salud, entre otros, atendiendo la epidemia del Covid-19.

"Los clientes podrán disponer por un periodo de tres meses, el congelamiento de cuotas que vencen en esos meses. Suponiendo que la cuota de marzo no pudo ser pagada, pues podrá ser abonada hasta el 1 de junio, sin ningún recargo", afirmó el presidente a GEN en una entrevista exclusiva.

Asimismo, Paciello indicó que lo mismo sucede con las 3 cuotas, hasta el mes de junio. No obstante si la medida sanitaria se extiende, desde el banco están abiertos a dialogar con el cliente para una refinanciación total de sus cuotas.

"Entendemos que es difícil que una propuesta pueda acomodar a toda la situación, por el banco está abierto a escuchar cada situación particular. Vamos hasta la oferta de financiar automáticamente por un plazo de 36 meses, hasta créditos que tengan como deuda los G. 1.000 millones. Créditos mayores necesitan por su volumen una adecuación", enfatizó.

El presidente Paciello, reconoció que es difícil encontrar una solución que se aplique a todos, ya que cada cliente pasa por una situación diferente, por lo que solicitó que cada persona vaya hasta el banco o se contacte vía telefónica para encontrar una solución que se aplique en su caso.

Por último, Fernando Paciello aclaró que dicho sistema a ser implementado será automático pero no obligatorio. “Para no pedir a los clientes que vengan y firmen pagarés, o para que no se muevan de sus casas en dicha situación, pensamos en un sistema automático que ellos deberán autorizar. El banco se contactará con cada uno de ellos o el cliente también puede llamar al banco”, concluyó.