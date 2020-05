Raúl Vera Bogado, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, dijo que desde el inicio de la cuarentena hasta el 30 de abril, el sector bancario ya asistió a 512.402 clientes, mediante la canalización de 1.437 millones de dólares. Con dicho monto, 30.445 clientes se vieron beneficiados con fondos nuevos por valor de 802 millones de dólares, y 481.957 clientes obtuvieron la renovación, restructuración y refinanciación de créditos, préstamos o compromisos ya asumidos, por valor total de 635 millones de dólares.

“Está fluyendo el crédito. Hay desconocimiento del esfuerzo que hacen los bancos. Siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay por hacer más. Tampoco estamos requiriendo el pago mínimo de las tarjetas de créditos, esto da un alivio importante a los clientes”, resaltó.

En entrevista con radio Universo 970 AM, Vera se refirió al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se quejan a diario de no recibir la ayuda del sistema financiero. Al respecto reconoció que existe un alto riesgo de recuperación de los créditos otorgados, en atención a que no todas las mipymes están bancarizadas y, en cambio, poseen otras fuentes de financiamiento, como las cajas de créditos, cooperativas y el Crédito Agrícola de Habilitación.

“Es innegable que la perspectiva es complicada para los siguientes meses. En ese contexto, seguir dando créditos implicará seguir acumulando riesgos de recuperación de esos créditos. De ahí que surge la sensación de pesimismo en la expansión del ritmo del crédito”, dijo y esgrimió que hace falta mayor claridad y normativas desde el Gobierno respecto a esta situación, de modo a que el riesgo no sea muy elevado.