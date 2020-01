Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) alegaron que no tienen la culpa del rechazo a los dólares marcados o manchados, porque se trata de una disposición de los bancos corresponsales del extranjero que no desean recibir el dinero en esas condiciones. Los banqueros no saben cómo justificar que esta supuesta medida solo se aplica a nuestro país y no los demás.

Juan Carlos Martin, director del Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), comentó a la radio 650 AM que no es nuevo el problema de los billetes norteamericanos que son rechazados en los bancos locales, sino más bien es un problema de larga data que también los afecta.

“Nosotros recibimos los billetes y luego los vendemos al exterior. Estos bancos corresponsales no quieren recibir los billetes manchados o marcados. No es un problema de la banca local. A nosotros también nos molesta de sobremanera, a nadie le gusta rechazar, pero estamos obligados, no tenemos alternativa”, indicó.

Sin embargo, llamativamente en el extranjero (por ejemplo Brasil y Argentina) no son rechazados estos billetes. Al respecto, Martin no puso explicar por qué supuestamente solo a Paraguay se aplica dicha restricción.

“Ellos ponen las reglas del juego. Cuando queremos exportar estos billetes, los bancos corresponsales que compran quieren que sean nuevos, sin manchas, no dañados, etc. No es un problema de la banca local”, justificó de vuelta.

El titular de Asoban refirió que es probable que los cambistas paraguayos que sí reciben estos billetes (pagando menos que los bancos) vayan a los países vecinos a realizar el cambio. Alegó que los bancos no se manejan de la misma manera.

"Decirle no a un cliente ante un depósito en dólares es prácticamente ir contra la esencia del banco. Somos nosotros los que pagamos los platos rotos en este tema”, puntualizó.