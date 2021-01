Desde el sector de las pequeñas empresas sugieren al Estado paraguayo que invierta fuertemente para reactivar la economía, pero que no beneficie a las mismas grandes empresas que se ven adjudicadas con las millonarias licitaciones.

Bruno Defelippe, directivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), señaló que hay algunos sectores que están saliendo adelante pero por otro lado hay otros que tuvieron que cerrar o disminuir sus empleados. Los más golpeados son los sectores de gastronomía y eventos.

“La fórmula tradicional dice que ante la falta de demanda de las mipymes el Estado tiene que suplir esa falta con su inversión. Una fuerte inversión no es un gasto, no entendemos por qué es tan difícil tomen en serio esta propuesta”, comentó en entrevista con la radio 650 AM.

Sin embargo, lamentó que la inversión pública no llega porque se queda por el camino ante la presencia de algún avivado. “El sector público solo trabaja con un cierto grupo de empresas que gana siempre las licitaciones”, acotó.

Defelippe indicó que es sumamente desesperante ver, no solamente cómo se roba, sino como terminan impunes en la mayoría de los caso.