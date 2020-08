Fernando Paciello, presidente de Basa, dijo a radio Universo y Canal GEN que es una sorpresa que se difundan trascendidos e informaciones tergiversadas, porque no queda claro el origen o las fuentes de las declaraciones que supuestamente hizo Darío Messer mencionando a la entidad bancaria.

El banquero resaltó además que resulta llamativo que habiendo cuatro bancos que reexportan billetes al Brasil, solamente se mencione a Basa, siendo que solamente maneja el 30% de todo el negocio. En cambio, el banco Atlas (de la familia Zuccolillo) posee la mayor parte de la actividad bancaria con el Brasil. De acuerdo al informe interanual del 2019-2020, el banco que integra el grupo empresarial de ABC Color consiguió utilidad de US$ 9.273.000 por la remesa al Brasil, en segundo lugar está otro banco con US$ 7.250.000, en el tercero Basa con US$ 5.168.000 y por último otro banco con US$ 2.273.000.

Paciello remarcó que el envío de billetes al Brasil es una operación supervisada y controlada por el Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepralad), el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Policía Nacional y por la banca matriz del vecino país.

“Lo que se escribió (en ABC) quiere hacer aparecer al banco Basa -en este negocio lícito, regulado, supervisado y autorizado de exportación de reales- como que ha tenido una actitud de ‘cártel’ y que opera de manera secreta con estos dos bancos brasileños. Es una mentira gigantesca, falaz, el Banco Basa no es el único que opera con estos bancos brasileros. Hay 4 bancos más y el Banco Basa no tiene poder de negociación y somos relativamente minoritarios”, esgrimió.

El entrevistado sostuvo que el banco Atlas tiene el mismo proveedor de transporte que Basa, opera con los mismos bancos brasileños, y además comparte con Basa varios de sus clientes en el Paraguay.

“Yo no veo cómo nosotros pudiéramos incidir en la situación, teniendo una contraparte de ese calibre. Corresponde ampliar el set de bancos que estamos trabajando y ver que no hay nada raro, todos operamos de la misma manera y les aseguro que nosotros no tenemos ninguna relación o vinculación de ningún tipo con el señor Messer con este negocio de los reales”, dijo.

¿En qué consiste la exportación de reales al Brasil?

Al tener una frontera abierta con Argentina y Brasil, Paraguay puede vender productos más baratos de sus vecinos, cuando así ameriten las condiciones, y así atraer a compradores extranjeros. Como Brasil impone altos impuestos a ciertos productos y Paraguay tiene regímenes menores, al ciudadano brasileño le conviene venir a comprar productos como electrónicos o perfumes. Estos turistas traen su propia moneda, la cual es aceptada en nuestro país. De esta manera, los reales se quedan en el Paraguay. Sin embargo, este billete no les sirven a los empresarios y comerciantes, quienes precisan de dólares para comprar más mercaderías de China o EE.UU. Es por ello que se acercan a los bancos nacionales para cambiar sus reales por dólares. Los bancos a su vez reenvían el real al Brasil para su correspondiente uso.

#APunto



Habla Fernando Paciello, Presidente del @bancobasa.

El Banco Basa niega vinculación con el esquema para lavado de dinero.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/CzpPFleACE — GEN (@SomosGEN) August 19, 2020

#APunto



“Las normativas están dispuestas por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones que están revisando todo lo que se mueve” -Fernando Paciello, Presidente del @bancobasa.



https://t.co/CgQKdK4oUq

@Universo970py pic.twitter.com/yXOzJU1Kqk — GEN (@SomosGEN) August 19, 2020

Mediante un comunicado, el Banco Basa negó vinculación con el esquema para lavado de dinero tras el caso de Darío Messer.