Con la pandemia fueron emergiendo las empresas que prestan un servicio muy valioso al asegurar los espacios que podrían ser insalubres, eliminando los patógenos y los virus. Hoy en día, la desinfección anti Covid-19 en el trabajo o en la vivienda, es primordial para hacer frente a la crisis sanitaria mundial.







Respecto a las medidas sanitarias aplicadas al rubro, la doctora María Antonieta Gamarra, directora de Vigilancia Sanitaria del MSP, señala que en la dirección a su cargo solo se registran los productos domisanitarios que son utilizados para la desinfección, que no son lo mismo que aquellos destinados habitualmente para la limpieza.

A la hora de contratar el servicio para la desinfección de un establecimiento, se debe preguntar el componente utilizado y si cuenta con el registro correspondiente para su uso, de modo a garantizar la salud de las personas, aconseja la especialista.

Este es el listado de los Registros Sanitarios Vigentes al 09 de setiembre de 2020.

A su vez, el Ing. Luis Leguizamón, titular de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), indica que hasta la fecha no existe un registro de las empresas que hacen el trabajo de desinfección, ante la falta de una normativa. De momento, se entregan constancias provisorias para que estas puedan hacer el trabajo mientras Salud Pública elabora un delineamiento para el rubro.

“El registro se está trabajando con varias dependencias de Salud Pública, entre ellas la Dirección de Vigilancia de la Salud, Vigilancia Sanitaria, con el Laboratorio Central de Salud Pública, Digesa, entre otros. Con la pandemia surgió esto de la desinfección de las áreas, es algo nuevo el tema y se está trabajando para que las empresas puedan inscribirse en Salud y obtengan un registro”, explica.

Hasta el momento se otorgaron aproximadamente 60 constancias, según Leguizamón. Las empresas que deseen incursionar en el trabajo de la desinfección, deben presentar una declaración jurada en la que informa cómo está constituida la misma y los productos que utiliza, los cuales sí deben contar con el registro correspondiente de Vigilancia Sanitaria.

“Hay muchas empresas nuevas en el rubro de desinfección. Hay bastante la verdad, están las que antes se encargaban de la limpieza y también las que están iniciando ahora en el rubro. La pandemia está obligando a reinventarse, y el Ministerio de Salud está preocupado en concretar un reordenamiento para estas empresas, sobre cómo deben trabajar y usar los productos. No es lo mismo desinfectar un edificio, un auto, una casa o un quirófano”, puntualiza.

NUEVOS EMPRENDEDORES

Entre los emprendimientos que surgieron en la pandemia figura Fumi Master, de la mano de dos amigos, Pedro Méndez (del sector bancario) y Emmanuel Velázquez (trabaja en el ámbito comercial), quienes vieron una oportunidad para incursionar en el rubro de la desinfección.

Velázquez refiere que en junio comenzaron a operar y rápidamente recibieron solicitudes de clientes de todo tipo, para ir a desinfectar empresas, ganaderas y hogares. “La verdad que nos va bastante bien. Nosotros vamos a inspeccionar el sitio sin costo para pasarles el presupuesto o lo hacemos por metro cuadrado”, comenta.

Emmanuel detalla que utilizan amonio cuaternario de 5ta. generación contra el hongo, virus como el Covid, y las bacterias. Mediante un termonebulizador generan gotas ultrafinas que se condensan en el aire, formando una neblina que permite desinfectar y sanitar todas las dimensiones, disminuyendo así el riesgo de contagio de enfermedades e infecciones.

Contacto: 0984851350/ 0982937051.

DE LA LIMPIEZA A LA DESINFECCIÓN

Hygienitech Paraguay es otra empresa que también apuesta por el amonio cuaternario de 5ta. generación con certificación Nº 00935-01-D2 para la nebulización ambiental con microgotas suspendidas en el aire, de poder desinfectante de amplio espectro contra diversos microorganismos. Claudio Santacruz, gerente general de la empresa, menciona que desde el 2015 la empresa presta sus servicios de limpieza y desinfección, tanto para el sector empresarial como así también para el residencial.

“Empezamos con el sistema de luz ultravioleta en tapizados y todo tipo de superficies. Dada la situación de hoy en día, trajimos una tecnología que genera una eficiente desinfección de escritorios, pisos, alfombras, cortinas, ascensores, etc. No hay impedimento porque el equipo no genera gases contaminantes y fue aprobado por OMS, y el producto está avalado por los laboratorios y Salud”, señala.

La empresa cotiza por metro cuadrado, dependiendo de la superficie, y ofrece incluso planes de desinfecciones semanales y mensuales. La tarifa promocional de hasta 400 metros cuadrados es de 440.000 guaraníes.

“Hay aceptación muy importante. Los colaboradores de las empresas se sienten más seguros y valoran mucho la inversión que hace el sector empresarial. Sé que la situación no es fácil para nadie y mucha gente pasa mal, pero nosotros estamos con viento a favor. Los clientes confían en nosotros y estamos trabajando muy bien con el sector corporativo”, comenta Santacruz.

Contacto: 0981424621/ 021492146 - Correo info@hygienitech.com.py.

NO DAN ABASTO ANTE LA ALTA DEMANA

Limpieza Empresarial Adilis Paraguay también hace desinfección de casas y empresas, mediante la pulverización de Amonio Cuaternario MLD SPARTAN. Ricardo Tellechea, gerente comercial de la firma, indica que realizan trabajos en Central y también el resto del país y que poseen una altísima demanda de sus servicios. Es así que, durante esta pandemia, se vieron en la necesidad de contratar más gente y ofrecer el servicio de 24 horas.







“No estamos dando abasto. Tuvimos que implementar dos móviles auxiliares de guardia por la madrugada porque en el momento van surgiendo las solicitudes, ya que muchas empresas solo pueden cerrar por la noche-madrugada. Gracias a Dios vamos a desinfectar aproximadamente seis viviendas y cuatro empresas a diario. En vez de sacar pan (despedir), tuvimos que contratar más gente para dar abasto las 24 horas”, cuenta.

La empresa está hace 15 años en el rubro de limpieza y con la pandemia incursionó aún más en la desinfección profunda. “Nos arriesgamos e invertimos mucho. Nos preparamos mediante cursos online dictados en Ecuador y recibimos la certificación internacional respecto a cómo manejar los químicos, conocer los virus y los equipos a utilizar”, añade.

Contacto: 0991 545658 o al 0981815339

Otras opciones que se encuentran en el mercado son Truly Nolen, control de plagas, que propone un sanitizante para la desinfección. Contacto: (021) 613 362 y (0982) 506 122. FUMIPRO, que emite certificados de desinfección por cada trabajo realizado y la inspección para el presupuesto es gratuita. Contacto: 0986 430110 y 0986 430 112. Agrogreen, cuyo contacto es (021) 512 583, entre otros.

En este mapa se pueden ver más empresas que ofrecen el servicio.