Peluquerías, restaurantes y comerciantes, ahogados por falta de ingresos

Si bien el BNF y la Agencia Financiera para el Desarrollo son responsables de atender a las Mipymes, los cuentapropistas hoy no saben qué hacer ya que dejaron de generar ingresos y no creen poder aguantar más de un mes. Una encuesta hecha en marzo a varios sectores muestra que una amplia mayoría no tiene estrategias para cubrir las deudas y solo unos pocos cuentan con colchón económico.