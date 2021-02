“Los efectos del cambio climático serán mucho peores que los de la pandemia si no conseguimos reducir a cero las emisiones de efecto invernadero para el año 2050, creo que todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética”, dijo el fundador de Microsoft e entrevista concedida al diario El País de España y al medio ‘MIT Technology Review’ y consideró que esta será una forma de contrarrestar el problema.

Al respecto, el ministro de Agricultura de Paraguay, Moisés Bertoni, explicó que la ganadería que se desarrolla en Paraguay y en el Mercosur, es totalmente equilibrada desde el punto de vista de gases invernaderos y en muchos casos incluso con efectos positivos.

“No es lo que están diciendo y culpando a las vacas y a los agricultores, nos están queriendo dar un problema del cual no somos responsables, nuestros sistemas no son responsables de lo que está sucediendo”,aclaró Bertoni en comunicación con la 730 AM.

Anunció que el mes entrante asumirá la Coordinación del Consejo Agropecuario del Sur, que reúne a ministros del Mercosur, más Chile y Bolivia, con quienes acordó comunicar de forma coordinada al mundo que los sistemas utilizados son balanceados y acordes al medio ambiente.

“Más allá de lo que Bill Gates haya hecho o diga, no es un referente para nosotros, pero sí es una corriente de pensamiento que se está manejando, hay que reconocer que manejan muy bien la forma de comunicación y puede constituir un peligro al meter ideas que nosotros consideramos falsas”, admitió Bertoni.

Al margen de la preparación de esta respuesta, a nivel internacional el presidente del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, Fernando Matos, ya contestó a Gates y sentó postura en contra de su plan para salvar el planeta, desmintiendo que se cause daño al ambiente.