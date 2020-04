Cecilia Cartes, presidenta del gremio de los hoteleros, mencionó a la radio Universo 970 AM que en su mayoría los hoteles están cerrados, ya que aún no son usados como refugios de cuarentena, solo algunos están abiertos pero albergan a pocos turistas que no pudieron salir del país. Ese es su caso, en su hotel solamente alberga a una turista canadiense que quedó aquí tras cerrarse las fronteras, acotó.

Sostuvo que ya llega fin de mes pero los empresarios no registran ingresos y tampoco tienen para pagar los salarios del personal. “No sabemos cómo hacer porque no nos salen las suspensiones de trabajo. Necesitamos saber cómo vamos a retomar. Hasta que no se cuente con una vacuna, el turismo no será algo bien visto”, indicó.

En ese sentido, Cartes solicitó al Gobierno que se apueste por el turismo mediante una ley de emergencia especial para el mismo, de modo a ayudar a las agencias de viajes, aerolíneas y hoteles.

La entrevistada adelantó que en el rubro ya están elaborando los esquemas a implementar tras superar la pandemia, como el ofrecimiento de más servicios incluidos a precios muy económicos, para incentivar en un principio el turismo interno.