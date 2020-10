El Fondo de Inversión Naves Industriales, nace tras un intenso análisis del contexto financiero global, donde mercados reflejan condiciones de altas volatilidades y bajas tasas de interés, que tienden a permanecer por un tiempo. Este producto en particular se destaca principalmente porque ofrece estabilidad y rendimientos interesantes.

Un fondo de inversión, es un producto que trabaja a partir de proyectos específicos con un volumen objetivo para poder dar inicio al negocio. Este es un fondo a mediano plazo, de enfoque inmobiliario, donde la finalidad es financiar la construcción de parques industriales y logísticos, y generar rentabilidad a través del alquiler y posterior venta del activo.

El Fondo de Inversión: Naves Industriales, es no solo el primer fondo inmobiliario del país aprobado por la Comisión Nacional de Valores, sino también el mayor fondo de inversión a la fecha con una emisión en Bolsa de USD 22.000.000. Es un producto interesante para el mercado, puesto que ofrece tasas de interés de entre 8,4% y 10,9% a mediano plazo en dólares. “A través de este Fondo, clientes pueden ser partícipes de un proyecto industrial con una inversión mínima de USD 50.000, posibilidad que se vuelve imposible buscando encararlo de forma independiente a ese monto” mencionaba Cesar Paredes, presidente de CADIEM Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión. Esto representa una democratización de este tipo de inversiones inmobiliarias, las cuales antes eran inalcanzables para aquellos inversionistas qe no cuentan con millones de dolares para invertir y por lo tanto no tenian como acceder a estos retornos.

Así también, este proyecto busca generar condiciones para que capital extranjero pueda desembarcar en el país, bajo las condiciones que el mercado industrial internacional exige. “La repercusión de este proyecto será extremadamente positiva para el Paraguay, ya que impulsará la industrialización del país, la diversificación de nuestra economía y la tecnificación de nuestra mano de obra. Puntos clave si buscamos dar el siguiente paso como país” afirmaba Pedro Zuccolillo, Director de REISA.

Elias Gelay, presidente de CADIEM Casa de Bolsa, también comentaba que Paraguay es un país con un gran potencial de desarrollo en el sector logístico e industrial, que presenta ventajas competitivas importantes frente a los países vecinos como, Argentina y Brasil, cuyas empresas se encuentran constantemente buscando nuevas plazas para producir bajo mejores condiciones y mejorar su competitividad. “Con el Fondo de Inversión: Naves Industriales, se busca impulsar el desarrollo de la economía en el rubro logístico e industrial, invirtiendo en infraestructura y desarrollo de un rubro aún poco explotado y con mucho potencial” finalizaba.

Más sobre el proyecto:

Con este financiamiento se construirá el Parque Industrial REISA Limpio, en un terreno de poco más de 10 hectáreas. La ubicación estratégica de este se da por su proximidad a las principales rutas, como también, al Río Paraguay, con sus respectivos puertos a tan solo minutos, conectando a las empresas con sus proveedores y clientes. Además, la ciudad cuenta con la Subestación Eléctrica de Limpio, que asegura el abastecimiento de electricidad al predio y sus inquilinos. Estos beneficios generan constante desarrollo y valorización en la zona, lo cual presenta el terreno como una gran oportunidad de compra.

Sobre esta propiedad se construirán 42.000 m2 de naves industriales bajo estándares internacionales de calidad, diseñados en módulos de 1.000 m2 unificables y flexibles, pensados para poder albergar empresas de todos los tamaños. La construcción del parque queda a cargo de Benitez Bittar Constructora, empresa referente y con experiencia en la construcción de parques logísticos e industriales en nuestro país.

El desembarco de empresas internacionales implica grandes inversiones en maquinaria y tecnología, instalaciones, capacitaciones y recursos para desarrollar nuevas operaciones.

Sobre CADIEM

CADIEM, es una Casa de Bolsa consolidada, líder y referente del mercado bursátil con más de 25 años de experiencia. El directorio está conformado por Gloria Ayala Person, Elías Gelay y César Paredes (ordenados alfabéticamente).

Nació en el año 1995, como CADIEM Consultora, asesorando y acompañando a las primeras empresas que ingresaban al mercado de valores en ese momento. En el año 2003, periodo en que el mercado bursátil iniciaba su movimiento en Paraguay se convirtió en Casa de Bolsa, incorporando accionistas a la compañía y durante el 2014, se creó CADIEM Administradora de Fondos, buscando ofrecer productos diversificados, sencillos y adecuados para una gran cantidad de personas.

Desde sus inicios, el objetivo de CADIEM, fue mejorar la calidad de vida de los inversionistas, presentando oportunidades de inversión acorde a sus necesidades, apoyar a empresas locales proveyendo financiamiento para crecer, generar fuentes de trabajo e impulsar el crecimiento económico del Paraguay.

Sobre REISA

REISA, es una empresa con foco estratégico en el sector inmobiliario, que opera desde el 2015. El directorio está formado por, Sebastián Benitez Bittar, Sebastián Gorostiaga y Pedro Zuccolillo (ordenados alfabéticamente).

El objetivo de REISA es el de estructurar y desarrollar proyectos de inversión, buscando generar no solo un impacto positivo en la economía, sino tambien valor a largo plazo para sus inversores, sus clientes y las personas de las comunidades en las que operan.

Presentan una vasta experiencia trabajando en conjunto con stakeholders regionales, en proyectos exitosos de parques industriales a nivel nacional. Cuentan con equipo consolidado y conformado por referentes del sector, el cual se convierte en su mayor valor agregado.