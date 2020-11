Existe mucha incertidumbre en el sector gastronómico respecto a cómo se cumplirá con la obligación del desembolso del aguinaldo, ya que no existe respuesta alguna del Gobierno a sus solicitudes de ayuda.

En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), manifestó que siguen aguardando que el Gobierno Nacional les dé alguna respuesta a sus pedidos realizados para poder hacer frente a la crítica situación económica.

En ese sentido recordó que en septiembre plantearon 25 puntos al Ejecutivo, entre los cuales pedían disminuir el monto del Aporte Obrero Patronal del IPS, prorrogar hasta marzo las suspensiones laborales que inicialmente van hasta finales de diciembre de este año y la exoneración de la electricidad.

Así también, desde ese sector pidieron parcelar el pago del aguinaldo entre diciembre, enero y febrero. Primero el Ministerio de Trabajo dijo que sí se podía realizar al no existir inconvenientes, pero luego quedó en stand by al alegar que se requería del cambio de la Ley. Ante esto, Gayet indicó que solicitaron un crédito flexible y blando del Banco Nacional de Fomento (BNF) para pagar el décimo tercer salario. Se comprometieron a devolver el dinero al banco en seis cuotas a una tasa de interés del 1%. Sin embargo, tampoco recibieron respuestas. “Ellos saben muy bien cuánto necesitamos porque tienen nuestras hojas de salarios. Nos pueden dar el monto exacto. Solicitamos ayuda para dar ese dinero, no es para hacer negocios con ese préstamo”, acotó.

En otro momento el entrevistado reconoció que este fin de año será un completo fracaso en cuando a los eventos, porque los protocolos sanitarios no permitirán que trabajen con la normalidad de años anteriores.

Por otra parte, Oliver señaló que no fueron consultados sobre el desempeño de la exministra Liz Cramer, pero reveló que sí había rumores de que un sector del empresariado pedía el cambio en Industria y Comercio. Aseguró que siempre los restauranteros mantuvieron una buena relación con Cramer y le deseó éxitos en su nuevo proyecto en Itaipú. Además dijo que espera que Luis Castiglioni también sea proactivo al frente del MIC.