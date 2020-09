No solo la morosidad influye a la hora de negar préstamos a los microempresarios, también se revisa otro legajo en el que Informconf detalla la cantidad de consultas sobre un usuario. El viceministerio de Mipymes reconoce que no tiene opciones para salvar estas empresas.

Al 11 de septiembre se concedieron 73.204 créditos, de los cuales, unos 30.000 son canalizados con fondos públicos por la Agencia Financiera del Desarrollo (AFD) sin garantías, otros 14.000 con garantías y unos 28.000 mediante el Crédito Agrícola para la Habilitación (CAH).

Así lo confirmó el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, quien argumentó que la traba principal pasa por las microempresas con antecedentes de morosidad y las normativas internas de cada banco hacen que esas operaciones sean consideradas muy riesgosas.

“Estamos buscando alternativas, no tenemos un programa de recuperación para empresas con dificultades financieras, pero sí todavía hay fondos disponibles, sos 73.000l créditos son el resultado de la ejecución del 51 % de los recursos, existen recursos pero no el mecanismo para que sea viable”, explicó Godoy en comunicación con la 730 AM.

Reconoció además que no solo la morosidad se toma en cuenta al momento de conceder o no un crédito, sino también un legajo en el que Infomconf detalla la cantidad de consultas registradas por cada usuario, lo que a su vez incide en la calificación, aunque supuestamente no todas las entidades miran este aspecto.

“En el sistema financiero, toda información que caracterice al cliente, sobre todo si es nuevo, se valora”, enfatizó.

Paralelamente el Viceministerio de Mipymes lanzó un programa de apoyo financiero com microcréditos de cinco millones de guaraníes para empresarios.